Carolinas florece desde sus balcones
Un jurado popular y otro experto recorren las calles del barrio para premiar las mejores fachadas en una iniciativa vecinal que busca embellecer el entorno
La Coordinadora de Carolines ha organizado por cuarto año consecutivo el concurso de ventanas, balcones y fachadas ajardinadas en el barrio Pla–Carolinas en Alicante. Bajo el lema "Floreix Carolines", la iniciativa ha arrancado a las 11 horas de este domingo, aunque los balcones participantes llevaban ya varios días decorados por los vecinos.
Unas 40 personas han formado parte de la comitiva que ha recorrido distintas calles del barrio durante aproximadamente una hora y media para observar con detalle los 14 balcones participantes. De ellas, 35 integraban el jurado popular, mientras que las otras cinco conformaban el jurado experto, compuesto por personas vinculadas a la jardinería y la botánica, encargadas de valorar las propuestas y elegir a cuatro ganadores en dos categorías.
Alrededor de las 13 horas, ambos jurados se han reunido en el huerto comunitario del barrio para hacer entrega de los premios, consistentes en vales canjeables por material de jardinería en una floristería local.
Premiados
El primer premio al mejor balcón, otorgado por el jurado popular, ha recaído en una vivienda situada en la calle 9 de Octubre, número 26. Por su parte, el galardón del jurado experto ha sido para un balcón ubicado en la calle General Aldabe. "El sentido del concurso es dar la bienvenida a la primavera poniendo en valor que la gente embellezca su balcón con la voluntad de que se vea desde la calle, que la gente lo pueda disfrutar, dignificar el barrio y que las calles estén más bonitas", ha explicado Sento, de la Coordinadora de Carolinas.
Desde la organización destacan que, tras cuatro ediciones, el certamen sigue creciendo y sumando participantes cada año, impulsando entre los vecinos el interés por cuidar y embellecer sus espacios.
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