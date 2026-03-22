El gobierno de Barcala avanza en otra exigencia de Vox: adjudica la reforma del retén de la Policía Local de Juan XXIII

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado a la mercantil Acsa Obras e Infraestructuras las obras de reforma del retén de la Policía Local en el barrio de Juan XXIII, intervención que forma parte de los acuerdos alcanzados por el equipo de Gobierno con el grupo municipal de Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos.

La rehabilitación de este retén, ubicado en la calle del Barítono Paco Latorre, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y un costo de 426.204 euros, 20.000 menos de la cuantía con la que salió a licitación este proyecto el pasado 28 de noviembre. El proyecto permitirá acondicionar el edificio y avanzar en los planes de reorganización por distritos previstos por la concejalía de Seguridad.

El concejal de Vox, Mario Ortolá, y la concejala de Infraestructuras Cristina García, frente a la comisaria de Juan XXII, en una imagen del pasado verano. / INFORMACIÓN

Una medida que propicia el "acercamiento a los barrios y refuerza la presencia policial en las calles y plazas de la ciudad", según ha explicado el concejal del área, Julio Calero. La actuación en el retén de Juan XXIII se incluyó en el tercer expediente de modificación de créditos aprobado en julio pasado.

Reforma completa

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que la reforma del edificio redistribuirá las estancias de toda la planta baja, con renovación y mejora de accesos, instalaciones y acabados. Del mismo modo, se procederá a la aptación de las zonas exteriores, con aparcamiento privativo de vehículos municipales y un cerramiento definitivo de la parcela, que actualmente cuenta con un vallado provisional.

Calero ha recordado que "el Ayuntamiento impulsa de esta forma la reorganización de la Policía Local para dotarla de una nueva Jefatura en la Playa de San Juan y una comisaría en la Zona Norte, que se sumarán a las actuales instalaciones centrales de Babel y el retén de Benisaudet".

Playa de San Juan

El edil de Seguridad ha añadido que "están muy avanzadas las obras para la finalización de la Jefatura de la Policía Local en la avenida del Locutor Vicente Hipólito con un presupuesto de 2,8 millones de euros y que esperemos estén finalizadas y puedan entrar en servicio en las próximas semanas".

Calero ha subrayado que en los últimos dos años de mandato, el equipo de Gobierno ha impulsado actuaciones por más de 6,6 millones de euros en infraestructuras y medios para la modernización de la Policía Local, en materia de renovación de la flota de vehículos, uniformes y equipamiento de protección personal.