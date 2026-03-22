Los implicados en el oficio de sanar: de los cirujanos a los sangradores

Aunque la historiografía también ha estado sujeta a las modas, si se puede llamar así al estilo de narrar y contar sus efemérides, resulta curioso, en estos tiempos, observar cómo hasta el siglo pasado, las personas que se mencionaban en las crónicas y hechos más relevantes de nuestra ciudad solían ser reyes, militares, clérigos, nobles y políticos. Fue a partir del siglo XX cuando, por el devenir de los propios acontecimientos históricos, empezaron a cobrar gran protagonismo otros factores como fueron la economía y la sociedad. Dos elementos que hoy sin duda se consideran vitales en cualquier análisis historiográfico. Con frecuencia, su estudio se hace bajo una perspectiva tan global que todo queda reducido a cifras y gráficas, quedando ocultos los individuos que hicieron posible con su trabajo y esfuerzo el mejoramiento y crecimiento de la ciudad. Por eso he convertido en objeto de mis últimas investigaciones a los dueños de hospedajes (posadas, fondas y hoteles) y de la hostelería (cafés, restaurantes, horchaterías, etc.), pues fueron ellos quienes hicieron de Alicante una ciudad turística. Esta finalidad «descubrir a las personas» la he llevado a otros campos profesionales como en el caso de los arquitectos Chápulí, que durante seis generaciones trabajaron en la provincia de Alicante y Murcia. A todos ellos les he dado nombre y, siempre que me ha sido posible, sus dos apellidos, procurando además desvelar algo de su entorno familiar. Una labor que hoy comienzo con los médicos de Alicante.

Mosaico de Gastón Castelló / Colegio de Farmacéuticos de Alicante

Pascual Pérez Martínez, el que fue médico y decano de la Casa de Socorro desde 1883 a 1929, poseedor de una calle rotulada a su nombre en la ciudad (donde estuvo su casa natalicia) decía: «Alicante tiene que conocer a aquellos que los cuidó».

Los barberos, que realizaban sangrías, fueron sustituidos en 1780 por los practicantes

El oficio de sanar comprendía muchas profesiones: los médicos, formados en universidades o academias poseían un status superior y se dedicaban a la medicina, investigación y docencia. Los del siglo XVIII tenían generalmente el grado de Bachiller de Medicina obtenido en la Universidad de Valencia o en las menores de Orihuela o Gandía. Los cirujanos se formaban en gremios o colegios de cirugía que se crearon en ese siglo especialmente para formar médicos del ejército, siendo su labor eminentemente práctica. La medicina militar formó un hito en la historia de la medicina uniendo a la formación la práctica antes de que lo hicieran las universidades civiles, donde no se implantó hasta 1843. Los boticarios, con su preparación de remedios curativos, podían tratar enfermedades menores. Los sangradores y barberos realizaban sangrías, extraían dientes, curaban heridas y pequeñas cirugías. Fueron sustituidos en 1780 por los practicantes. Y los curanderos que usaban rituales o hierbas para curar.

Maletín o Cabás e Instrumentos del médico Pascual Pérez. / Imagen CVCH

De todos ellos me limitaré de manera preferente a destacar en estas páginas a los médicos y cirujanos, principalmente los que abarcan desde el siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XX y estaban dedicados a la asistencia de establecimientos de caridad y militares, así como a los que estaban en la beneficencia municipal y provincial. No sin antes mencionar a nuestros internacionales alicantinos: Francisco Javier Balmis Berenguer (Alicante 1753-Madrid 1819) hijo y nieto de cirujanos (Antonio Balmis Bas, casado con Julia Berenguer, y Antonio Balmis, casado con Vicenta Bas) y Diego Luis Nieto Ferrández (Alicante 1606-X), doctor en medicina y autor de algunos libros de esta materia, casado con Giamar Díaz de Silva. Su hijo, también llamado Diego Luis Nieto Díaz, nació en Alicante en 1648. Ambos médicos tienen calle en nuestra ciudad.

Lancetas para sangrías. / Museo Histórico de Enfermería

El Ayuntamiento, durante el siglo XVIII, tenía contratados dos médicos, que luego ampliará a tres, para asistir a los pobres, a la comunidad religiosa del Monasterio de la Santa Faz, (si bien había un acuerdo en pagarle un extra al médico de San Juan) y para ayudar en el Hospital de San Juan de Dios. Los puertos contaban además con la figura del morbero, empleado administrativo que se encargaba del control de las enfermedades de la zona marítima, vigilando e inspeccionando los barcos para evitar que entraran en la ciudad personas o productos infecciosos. Posteriormente se creará para el control de los puertos el Cuerpo de Sanidad Marítima. Los cargos eran vitalicios teniendo que contratar sustitutos en los periodos de enfermedad y en la edad avanzada de los médicos titulares. También se producirán en estos nombramientos algunas renuncias. Contaba en dicho siglo la ciudad con unos 11.000 habitantes llegando en 1803 a duplicarse. El asentamiento urbano lo formaban los barrios pegados al Castillo y la zona denominada Ciudad Nova, un área de expansión que fue creciendo hacia lo que hoy denominamos Rambla de Méndez Núñez, y los incipientes barrios de S. Francisco y San Antón.

Médicos contratados por el Ayuntamiento en el siglo XVIII Juan Bautista Colomina

Roch Pérez

Vicente Guillén y Pedro Guillén (padre e hijo)

(padre e hijo) Jaime Lledó

Mariano Puerto y Pedro Puerto (padre e hijo)

(padre e hijo) Vinculados a una familia de maestros de obras de esta población (Pedro Puerto y sus hijos Tomás y Nicolás Puerto Verdú, y los hermanos Pedro y Nicolás Puerto Berenguer). Ambos naturales de Alicante, graduados de Bachiller en Orihuela en 1738.

Cirilo Cazorla . Natural de Alicante, graduado en Gandía en 1739.

. Natural de Alicante, graduado en Gandía en 1739. Antonio Rizo o Risso . Obtuvo el título en 1743.

. Obtuvo el título en 1743. José Coderch Garrigos . Natural de Alicante, graduado de bachiller en Salamanca en 1771.

. Natural de Alicante, graduado de bachiller en Salamanca en 1771. Francisco Morato

Gaspar Orts

Antonio Bernabéu

Benito Olmeda

Carlos Tomás Ximeno

José Sáez . Obtuvo el título en 1747.

. Obtuvo el título en 1747. Francisco Lloret

José Ramón y Pedro Ramón (padre e hijo).

(padre e hijo). Carlos Verdú

Andrés Sala . Natural de Alicante, graduado de bachiller en Gandía en 1739.

. Natural de Alicante, graduado de bachiller en Gandía en 1739. José Gandulla (Gandulla) . Originario de Génova, graduado en bachiller por la Universidad de Orihuela en 1762. Se casó en 1766 con Mª Antonia Chápuli León.

. Originario de Génova, graduado en bachiller por la Universidad de Orihuela en 1762. Se casó en 1766 con Mª Antonia Chápuli León. Matías Gadea. Natural de Alicante graduado de bachiller en Orihuela en 1762.

Dr. Balmis / INFORMACIÓN

Se mencionan en este siglo la existencia de otros médicos en la ciudad: Antonio Morant, con título en 1746; Gregorio Ros en 1747; Pedro Naspre en 1755; Martín Pérez, cirujano, enviado en 1817 junto con Vicente Guillén por el Ayuntamiento a Villajoyosa para investigar un brote de enfermedades allí existente.

Y seguimos con: Esteban Amorós, de Monforte, graduado de bachiller en Orihuela en 1722; José Xavier de Seva, de Albatera, graduado en bachiller en Alcalá de Henares en 1735; Pedro Estruch que atendía en 1757 el establecimiento benéfico de la Casa de Misericordia; Francisco Mallol (¿Seva?) natural de Albaida, graduado de bachiller por Valencia en 1781; Joaquín González, natural de Orihuela y graduado por Orihuela en 1781; José Seller Soriano, de Mutxamel, graduado por Orihuela en 1785; José Jornet de Valencia, graduado por la universidad de Zaragoza en 1792; (Bartolomé) Tomás Lugar (Benavent) obtuvo el título de sangrador y cirujano el 14-2-1792, nacido en Alicante en 1752, hijo de Tomás Lugar y Ana Mª Benavent, casado en 1772 con Mª Rosa Ortuño Sape; José Alcaraz (Verdú) natural de Alicante, graduado bachiller medicina en 1794; Máximo Antonio Blasco de Callosa de Ensarria, graduado en Zaragoza en 1796; Francisco Picó, de Ares (Valencia) graduado en Zaragoza en 1796; Tomás Lanuza (Inglada), natural de Alicante, nacido en 1771, hijo de Miguel Lanuza Zaragoza de Villajoyosa y Josefa Inglada Toledo de Alicante, casado con Pascuala Bernabéu Antón y padre de Josefa y Vicenta, título obtenido en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Madrid en 1799; y Manuel Asensi (Ortuño), nacido en Alicante en 1775, hijo de José Asensi Campos y Manuela Ortuño Roig, licenciado en medicina en 1800, casado en 1ª nupcias con Francisca Juan y en 2ª nupcias con Josefa Lugar Ortuño, hija del cirujano Bartolomé Tomás Lugar Benavent. Atendiendo a la Comunidad religiosa de Santa Faz, independientemente del médico que ejercía en San Juan como titular, figuran Máximo Terol, Teodoro Rubio y Vicente Mas.

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