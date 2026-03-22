Una mascletà que sabe a despedida
Las Belleas del Foc y sus Damas de Honor comienzan a dar por cerrado su año como máximas representantes de las Hogueras
Una mascletà con sabor a despedida ha marcado este domingo en Alicante el inicio de la cuenta atrás para el relevo de las Belleas del Foc y sus Damas de Honor. El disparo, ejecutado por la Pirotecnia Hermanos Ferrández en el entorno de Casa Mediterráneo, ha combinado emoción, técnica y ambiente festivo en una jornada que ha ido más allá de lo puramente pirotécnico.
Con una duración aproximada de seis minutos, la mascletà ha estado dedicada a todas las barracas. “Gracias por trabajar por les Fogueres y hacerlas tan grandes”, han señalado las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga.
El espectáculo ha arrancado con una potente entrada aérea acompañada de efectos digitales y sonoros. Esta primera parte se ha dividido en cuatro fases en las que han cobrado protagonismo serpentinas, silbatos, zumbadoras y humo, incluyendo vistosas pantallas de humo azul. A continuación, ha tomado forma el cuerpo principal del disparo, compuesto por cinco fases terrestres que han estado acompañadas en todo momento por fuego aéreo.
Uno de los momentos clave ha llegado con el terremoto, planteado “de ida y vuelta” y con un recorrido diseñado para sostener la intensidad antes del tramo final. El remate ha quedado reservado para un contundente bombardeo, con un cierre especialmente sonoro basado en un golpe hermético de zumbadoras y carcasas de trueno.
La jornada ha comenzado mucho antes del disparo, con una propuesta de ambiente fogueril que ha incluido música, dj’s, bebida, sorteos, tapas, arroz y gazpacho, convirtiendo la cita en un punto de encuentro festivo en torno a Casa Mediterráneo.
Esta mascletà ha sido la segunda que se dispara en Alicante en lo que va de 2026 y precede a la próxima cita, prevista para el 3 de mayo en San Gabriel con Pirotecnia Fernández. Ese disparo ya contará con las nuevas representantes de la fiesta, elegidas en las galas que se celebrarán el 1 y 2 de mayo en la Plaza de Toros.
Calendario completo de mascletás de 2025-2026
Las mascletás de antes de las Hogueras serán los siguientes días:
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia.
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
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