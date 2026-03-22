Este nuevo parking del Aeropuerto de Alicante ofrece tarifas desde 0,41€ al día

Una piedra en el zapato. Acabas de aterrizar, vuelves de unas vacaciones perfectas y, cuando parece que ya estás a salvo de pagar “turistadas”, un último dardo: el ticket del parking en el que has dejado el coche. El precio del aparcamiento cuando viajas desde Aeropuerto de Alicante-Elche ha sido siempre una piedra en el zapato para quienes vuelven a su ciudad después de una escapada, de un compromiso o de trabajar. Pero no tiene por qué ser así.

Park & Fly es una de las alternativas que tienes para evitar disgustos en tu regreso. Es un parking ubicado muy cerca del Aeropuerto de Alicante, abierto 24 horas, siete días a la semana, y cuenta con tarifas que parten de 0’41€ al día para las estancias más largas.

Parking ubicado muy cerca del Aeropuerto de Alicante, abierto 24 horas. / Park & Fly

El funcionamiento es el siguiente. Haces tu reserva fácil y rápido, por email, teléfono, whatsapp o en la web, donde podrás conseguir las mejores traifas, aparcan tu coche y una lanzadera gratuita te lleva hasta la terminal en tan solo unos minutos.

Datos de contacto de Park & Fly Correo electrónico: info@parkflyalicante.com Teléfono/whatsapp: 635386228 Web: https://parkandflyalicante.com/

Aparcamiento económico y seguro cerca del Aeropuerto de Alicante

El servicio de lanzadera está activo todo el día. Da igual la hora a la que salgas o a la que llegues, sea por la mañana, por la tarde, la noche o la madrugada. Y lo mismo a tu vuelta. En ese caso, cuando aterrices en Alicante, un transfer te recogerá en la puerta y te llevará de vuelta al parking.

Durante el tiempo que dure tu viaje, tu vehículo se queda completamente vigilado porque Park & Fly Alicante cuenta con seguridad 24 horas al día, así que estará en buenas manos los días que tardes en llegar.

Park & Fly cuenta con servicio de lanzadera gratuito activo todo el día. / Park & Fly

Además de tener tarifas muy bajas par aparcar en el Aeropuerto de Alicante, ofrecen habitualmente descuentos. Por ejemplo, actualmente cuentan con descuentos para las reservas de semana santa. Hasta el 31 de abril, todas las reservas de corta estancia tienen un descuento extra del 10% con el código "ABRIL26".

Pasar la ITV mientras estás de viaje y otras ventajas de Park & Fly Alicante

Si aparcar a un bajo coste ya puede arreglarte la semana, imagínate si cuando vuelves de tu viaje te han solucionado la papeleta y te han quitado de encima ese trámite que tanto se te estaba atascando: pasar la ITV de tu coche.

Park&Fly Alicante se encarga de gestionar que tu coche pase la ITV durante tu viaje. / Park&Fly

En Park&Fly Alicante se encargan de gestionar que tu coche pase la ITV, que un taller te lo repare si tiene un problema o incluso de repostar tu vehículo. A tu vuelta tendrás todo listo para llegar a casa con total tranquilidad. Podrás viajar tranquilo porque a la vuelta tendrás todo solucionado.

Mapa de la ubicación de Park&Fly Alicante.

Los clientes quedan muy satisfechos y valoran especialmente el trato y la rapidez. Y, por supuesto, también el precio. "Todo genial. Perfecta organización, puntualidad, trato educado y familiar. Un 10 vamos", apunta uno de sus clientes.

La próxima vez que viajes, podrás reservar tu aparcamiento en Park&Fly Alicante para viajar tranquilo y aparcar al mejor precio.

Y si ese ruido que hace el coche desde hace un tiempo te está dando dolor de cabeza y no encuentras el momento de acercarte al taller, la empresa también te puede ayudar con eso porque cuenta con servicios mecánicos a petición. Y así estás de viaje tranquilo y a la vuelta lo tienes solucionado.