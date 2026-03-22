La historia de siempre: ni rastro de la resignificación exigida por Vox

Los cambios de mensaje en las visitas a los refugios de la Guerra Civil en Alicante no se aprecian. Al menos, de momento. Después de que Vox mantuviera la presión para borrar cualquier relato de «memoria histórica» en estas rutas y de que el PP claudicara asegurando que estas sesiones dejarían de lado «la ideología», la reapertura de estos espacios no ha ido acompañada de un cambio significativo en el guion.

Este viernes se volvió a habilitar el acceso a los refugios de las plazas de Séneca y de Doctor Balmis de Alicante, después del cierre en agosto tras la caducidad del contrato anterior. La adjudicación del servicio ha ido acompañada de la presión de la ultraderecha para «resignificar» estos espacios históricos. Sin embargo, tal resignificación no parece haber tenido efecto.

«Visité el centro de interpretación cuando se inauguró en 2015 y luego hice una segunda visita, y no he visto cambios significativos». Son palabras de José Miguel Santacreu, catedrático de Historia en la Universidad de Alicante, que considera que las rutas anteriores y las actuales «vienen a ser lo mismo», detectando, eso sí, «errores estructurales» como «que salga la foto del pueblo de San Isidro para identificar el campo de concentración de Albatera o centrar el relato del exilio en el Stanbrook».

Visité el centro de interpretación cuando se inauguró en 2015 y luego hice una segunda visita, y no he visto cambios significativos José Miguel Santacreu — Catedrático de Historia de la UA

Otro de los participantes en la ruta del viernes fue Franklin Salazar Albricias, nieto de quien fuera presidente de la Diputación de Alicante entre 1931 y 1934, Franklin Albricias, que acabó exiliado durante la guerra por temor a represalias más que previsibles.

Salazar, que nació en Bolivia y ha desarrollado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, dice que no le sorprende el relato de Vox. «El presidente Trump está internando hacer lo mismo: quiere reescribir la historia para que no se sepan las barbaridades que hicieron, pero en la visita no he notado nada de eso y lo que he escuchado me encaja perfectamente», aseguró este viernes.

La visita se inicia, como anteriormente, en el centro de interpretación del cruce Portugal e Italia, y continúa en los citados refugios. El relato del guía se centra más en los elementos de la vida cotidiana de aquel entonces que en el contexto político. Una de las cosas que afirmó era que «el concepto de memoria va más allá de la Guerra Civil», en referencia a los «sellos de identidad de Alicante».

Visita al refugio de la plaza Séneca, reabierto al público este viernes con las primeras rutas guiadas. / Pilar Cortés

El centro mantiene los nombres de las víctimas de la represión que murieron en el frente, a causa de la dictadura o los que simpatizaban con el bando sublevado, un elemento que ya existía, pese a que la concejala de Cultura lo justificó como una novedad.

También se profundiza en los efectos de las bombas, que justificaron la creación de refugios por «indicación del Ayuntamiento», y se recuerda «la masacre del bombardeo del Mercado Central», presente en la prensa internacional.

Uno de los mensajes que evidencian la ausencia de la influencia de Vox es la comparación entre bandos en cuanto a la represión. «La hubo durante la guerra y la hubo con el franquismo, pero en el primer caso las autoridades republicanas la castigaron y la represión de posguerra estaba institucionalizada y organizada», destacaba el guía durante la primera visita.

Relato político

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, anunció que se reabrirían los refugios para explicar «la represión de los dos bandos» . Esta premisa, asumida por el PP de Barcala, fue una exigencia de Vox, que pidió «resignificar» las visitas guiadas a estos refugios antiaéreos del conflicto desarrollado entre 1936 y 1939 para dejarlos «libres de memoria histórica».

Visita los refugios antiaéreos de Alicante / Pilar Cortés

Sin embargo, desde la entidad que se encarga actualmente de estas rutas, la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, adjudicataria del servicio tras superar los trámites pertinentes en el Ayuntamiento de Alicante, defendieron el «rigor» del guion y ser «respetuosos con los hechos históricos». A su vez, voces del Consistorio alicantino aseguraron que los concejales «no se pueden entrometer legalmente» en el diseño de las visitas, descartando de esta manera la influencia de Vox o de cualquier otro grupo político.

Quieren reescribir la historia, pero en la visita no he notado nada y lo que he escuchado me encaja Franklin Salazar Albricias — Nieto de político exiliado de Alicante

Ante la presión del partido de ultraderecha, la concejala Nayma Beldjilali defendió antes del inicio de las visitas que las rutas en los refugios se desarrollarían «contando la historia como tal y como fue, sin juicios de valor y sin ideologías». Y tras asistir a una reciente visita previa, desde Vox aseguraron, a través de su portavoz municipal, Carmen Robledillo, que «la exposición fue totalmente aséptica y libre de la memoria histórica sectaria de la extrema izquierda».

Auca explicativa del uso de los refugios. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Pese a ello, desde la formación de Abascal advirtieron de que realizaría «comprobaciones periódicas» sobre «si la exposición se adecua a lo que Vox exige, y si no es así habrá consecuencias». Un aviso a navegantes en un Ayuntamiento de Alicante en el que el PP cuenta con los ultras para sacar adelante sus iniciativas clave, y en el que Vox ha puesto las visitas a los refugios de la guerra en el punto de mira.

Las rutas

En total, con el nuevo contrato se prevén seis rutas de visitas guiadas relacionadas con la Guerra Civil. Actualmente solo está activada la de los refugios de Séneca y Doctor Balmis, y próximamente se irán incorporando la ruta de los refugios de la avenida General Marvá, plaza Músico Tordera y Mercado Central; la del Mercado Central y refugios de la plaza Castellón y Fábrica de Tabacos; la que empezará en el Ayuntamiento y pasará por la calle Villa Vieja, La Explanada y el puerto; la del refugio antiaéreo de Benalúa, Casa Mediterráneo y el antiguo edificio de Sanidad Portuaria; y la que recorrerá las Torres de la Huerta, el monasterio de Santa Faz y el refugio antiaéreo presente en esta misma zona, y que según los guías es «la única que mantiene la entrada original».

En esta última ruta, precisamente, se explicarán episodios como «la represión en la retaguardia o las checas», según consta en el proyecto de la empresa adjudicataria, aunque voces cercanas a estas guías matizan que el relato de estos hechos «posiblemente no gustará a Vox», ya que «fueron los republicanos quienes salvaron la reliquia de la Santa Faz, los que paralizaron las checas, encarcelando a sus promotores y exhumando a las víctimas para devolver los restos mortales a los familiares», explican basándose en trabajos como los Cuadernos de José Sala Sellers, en el que se contextualiza lo que ocurrió en aquellos años en Sant Joan d'Alacant y en los alrededores.