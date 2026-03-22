El tiempo en Alicante: el sol y las temperaturas primaverales marcan la jornada

La provincia de Alicante afronta este domingo, 22 de marzo, una jornada marcada por las buenas temperaturas a lo largo de toda la temporada, en un día que estará marcada por la presencia del sol. El paso de frentes asociados a borrascas en jornadas anteriores deja ahora un escenario más tranquilo, con predominio de contextos agradables en buena parte del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El tiempo en Alicante

En Alicante, la jornada será mayoritariamente estable, con cielos despejados durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados aproximadamente. El ambiente será fresco a primeras horas, pero más templado y agradable al mediodía.

El tiempo en Elche

En Elche, el sábado se presenta también sin lluvias y con predominio del sol. Los termómetros se moverán entre los 5 y los 18 grados. La mañana será fresca, mientras que las horas centrales del día dejarán un ambiente suave y cómodo, propios de la primavera.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm se vivirá una jornada apacible durante todo el día, marcada por la presencia del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados, con sensación algo más fresca junto al litoral.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda vivirá una jornada tranquila, con cielos muy soleados y sin precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre los 4 y los 18 grados, con ambiente bastante fresco a primera hora y más suave durante la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la previsión apunta a cielos despejados o poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 17 grados, con un ambiente agradable en las horas centrales del día.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el día será estable y sin lluvias, con cielos soleados. Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 16 grados, situándose entre las más suaves de la provincia durante la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, al igual que en el resto de la provincia, se espera una jornada marcada por el sol y las temperaturas agradables,que oscilarán entre los 6 y los 15 grados, con ambiente más fresco que en el litoral.

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El tiempo en Dénia

En Dénia, el sábado será mayoritariamente estable, con amplios periodos de sol. Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 18 grados, con sensación térmica suave durante el día.