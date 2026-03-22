Los vecinos de la Serra Grossa en Alicante impulsan una asociación para proteger el monte tras 13 conatos de incendio

Los vecinos de las urbanizaciones de la ladera norte de la Serra Grossa están a punto de registrar una asociación para luchar por la conservación de esta masa forestal alicantina. Lo hacen, además, en plena alerta por una oleada de 13 conatos de incendio en el monte desde el pasado 2 de febrero, el último de ellos sofocado este miércoles. Los siniestros se han concentrado, según atestiguan los residentes, en la zona frente al centro comercial Plaza Mar 2 y en la pinada contigua a la calle Obispo Victorio Oliver.

"Son de los que tenemos constancia los vecinos, porque sabemos que ha habido más a otras horas en las que no estamos presentes. Tardó mucho tiempo, dos semanas largas, que la Guardia Civil empezase a investigar. Están haciendo vigilancias de paisano", asegura Javier Valero, haciendo de portavoz de la incipiente asociación, que deberá servir, dice, para que "haya un mayor control y coordinación entre los diferentes organismos".

"Aquí faltan medios personales y materiales" porque se podrían poner cámaras y drones y no se está haciendo nada", continúa Valero, quien señala que los agentes forestales de la Generalitat acuden solo por la mañana, mientras que los incendios se producen durante la tarde. Por otra parte, los dos guardias disponibles del Seprona vigilan en días alternos.

Asociación en ciernes

Una vez constituida la asociación, que se denominará Serra Grossa Viva, Valero adelanta que los vecinos de las urbanizaciones anexas a la Serra Grossa se reunirán y plasmarán sus reivindicaciones en papel. "Todos los presidentes de las comunidades, en representación de todas las viviendas de cada urbanización, enviaremos ese documento al Ayuntamiento, a la Generalitat, y a Subdelegación de Gobierno, para reclamar el mantenimiento y la vigilancia y a ver si nos hacen caso", ha detallado.

En otro orden de ideas, los residentes apuntan a un "mantenimiento deficiente" del monte. "El mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento de Alicante está siendo deficiente. Después de la oleada del verano sí que estuvieron unos dos meses haciendo un desbroce, pero desde noviembre no se ha hecho nada en la montaña", denuncia Valero.

A pesar del uso como parque urbano que muchos alicantinos le dan a los senderos de la Serra Grossa, Valero también ha criticado que "solo se recogen los dos o tres contenedores que hay por la montaña" y que la recogida de basura montaña adentro la realizan voluntarios en fines de semana. Los vecinos lamentan que hasta ahora no han obtenido respuestas del gobierno municipal, y confían en que, con la asociación constituida, sea posible la interlocución.

Proyecto de regeneración

A comienzos del pasado verano, el Grupo Cívica, propietario de casi el 75 % del suelo de la Serra Grossa, anunció junto a la Generalitat un proyecto de regeneración del emplazamiento natural. Finalmente, en julio de 2025, se firmó un convenio entre estos dos actores y el Ayuntamiento de Alicante para poner en marcha "de forma inminente" el proyecto , obra del paisajista José Luis Romeu.

En aquel momento se acordó que el Grupo Cívica destinaría 100.000 euros para la obra de acondicionamiento de la Serra Grossa, mientras que la Generalitat aportaría 20.000 euros para señalizar el parque. Por su parte, el Ayuntamiento se encargaría de llevar agua hasta la cima para el control de incendios y del posterior mantenimiento del paraje natural.

Vista desde la montaña de las urbanizaciones vecinas, en la zona de la calle Madre Teresa de Calcuta. / Jose Navarro

Preguntados por el avance de este proyecto, el Ayuntamiento no ha ofrecido respuesta, sin embargo, desde la Conselleria de Medio Ambiente han señalado que la comisión a tres bandas, que se puso en marcha en septiembre, ha mantenido reuniones sucesivas estos meses para "cerrar los últimos flecos de trámites y permisos" de cara a arrancar el grueso de la regeneración de este entorno.

Además, indican que recientemente ya se han ejecutado algunos trabajos previos sobre el terreno en la subida a la Serra Grossa por la zona del colegio de los Jesuitas. "Estas obras van a facilitar los accesos a la maquinaria", explican fuentes de la conselleria. Valero, por otra parte, indica que en la zona de la calle Obispo Victorio Oliver solo se ha instalado una valla de madera para delimitar los accesos peatonales y el acceso de vehículos que utilizan los bomberos.

El paisajista detrás del proyecto de regeneración, José Luis Romeu, afirma que actualmente los trabajos están en fase de obra civil, y lamenta que los incendios "están siendo recurrentes en el último año", por lo que considera que "la vigilancia es crucial".

Debate municipal

A nivel municipal, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha alertado de que la Serra Grossa "carece actualmente de un plan de gestión forestal propio", lo que dificulta una conservación adecuada. Ha denunciado que la zona forestal presenta problemas como la acumulación de vertidos, la falta de riego en zonas reforestadas y una gestión insuficiente de los residuos.

"Desde Compromís apostamos por dotar a la Serra Grossa de un plan de gestión propio, elaborado con participación vecinal y con el respaldo técnico de la universidad, que garantice una planificación seria, sostenible y a largo plazo", ha postulado el edil, que a su vez anuncia que elevará la propuesta a la Concejalía de Medio Ambiente.

Los vecinos detrás de la futura asociación aseguran que seguirán insistiendo por estar la limpieza y la vigilancia de cara al verano, con la alerta clara de que "cuando esté todo seco, el monte se puede convertir en un polvorín", recordando la ola de siniestros vivida el pasado estío.