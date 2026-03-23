Alicante: la primavera llega con niveles de polen disparados y síntomas de alergia más intensos

Este año la primavera ha llegado a Alicante con un escenario especialmente complicado para los alérgicos. Tras un invierno húmedo que ha favorecido un crecimiento abundante de la vegetación, los niveles de polen en la provincia se han disparado, aparte de que el inicio de los síntomas respiratorios se ha adelantado y se prevé que duren más tiempo. Uno de cada cuatro alicantinos puede verse afectado por los índices polínicos y los síntomas prolongarse más que años anteriores.

Las consultas de los especialistas se llenan de pacientes derivados desde los centros de salud sobre todo por sospecha de rinitis alérgica o rinofaringitis. Los médicos de Familia hablan también de una etapa más "dura" de agudizaciones de asma, conjuntivitis y otros problemas derivados de los pólenes y otros alérgenos ambientales.

Las temperaturas extremas, vientos y otros fenómenos meteorológicos adversos, al final, conllevan que haya más partículas en suspensión y que los síntomas en las personas más propensas puedan agudizarse. Para ello "protección y si somos más sensibles (pacientes con componente asmático) uso de mascarilla y evitar ambientes con pólenes", explican facultativos consultados.

La cantidad de partículas de ciprés en suspensión ha aumentado en el último mes

Cambio climático

Según explica el doctor Víctor Soriano, jefe de sección de Alergología del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, “estamos viendo un aumento notable de los casos de alergia al polen y los síntomas son más intensos que en años anteriores" por la combinación de lluvia y vegetación abundante.

Soriano añade que factores como las precipitaciones y las temperaturas más cálidas pueden incrementar la carga polínica en momentos determinados. “La polinización comienza antes y se alarga más tiempo de lo habitual, un efecto que relacionamos con el cambio climático”, señala el especialista.

No obstante, los síntomas pueden variar mucho de un paciente a otro aunque estén expuestos a la misma concentración de alérgenos.

La intensa floración de este año por las lluvias está generando ya alergias / Áxel Álvarez

El centro hospitalario tiene en su azotea un captador de polen que mide diariamente la cantidad de granos por metro cúbico en un radio de 20 kilómetros y que desde hace un mes arroja una mayor carga polínica de ciprés, por lo que los pacientes alérgicos ya presentan síntomas.

También se percibe un aumento del polen del plátano de sombra, un árbol ornamental presente en espacios urbanos de la capital de la provincia como Óscar Esplá, Doctor Gadea, Paseo de Soto o General Marvá, en el caso de la capital, así como los cipreses y moreras en parques y avenidas de otras localidades, producen polen que afecta a un gran número de ciudadanos.

La polinización comienza antes y se alarga, un efecto que relacionamos con el cambio climático Doctor Víctor Soriano — Jefe de sección de Alergología del Hospital de Alicante

Los datos se recogen en la página web de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica (Avaic), donde cualquier ciudadano los puede consultar para anticiparse a lo que puede suceder en próximas semanas.

Los últimos publicados (hasta el 15 de marzo) indican que en Alicante se han alcanzado 1.500 granos por metro cúbico, triplicando los niveles del mismo periodo en 2025; en Alcoy se superaron los 2.000 granos, frente a los 835 del año pasado; y en Elche los niveles alcanzaron 1.360 granos, el doble que en la temporada anterior.

Antihistamínicos

“Los pacientes alérgicos presentan síntomas desde hace semanas y necesitan medicación preventiva, como antihistamínicos o corticoides intranasales”, explica el especialista.

La polinosis se manifiesta con estornudos en salvas, secreción nasal acuosa, picor en ojos y nariz, molestias en el paladar y congestión nasal, especialmente durante la noche, lo que afecta al descanso. Aunque en la mayoría de los casos es una enfermedad leve, “puede afectar de forma significativa la calidad de vida y, en un pequeño porcentaje de pacientes, evolucionar hacia asma bronquial”, añade.

Después del ciprés, la temporada de polinización sigue su curso con la floración de las gramíneas en abril, que enlaza con la del olivo, que puede mantenerse activa hasta principios de junio. La salsola, de la familia de las amarantáceas, presenta una polinización prolongada y registra un segundo pico hacia finales de verano e incluso otoño.

Contaminación

Por todo ello, la prevalencia de la rinitis alérgica "está aumentando claramente. Otro factor que está influyendo también es la contaminación de las ciudades, fundamentalmente por los coches porque las partículas que expulsan los motores se pueden mantener más tiempo en el aire".

Además, por las tensiones climáticas, los alérgenos permanecen mucho tiempo, más allá de la estación propia de ese polen. "Esas proteínas que nos producen la los síntomas de alergia permanecen todavía flotando en el aire hasta un tiempo más allá de la propia polinización de la planta".

Ácaros del polvo Además del polen, que causa reacciones agudas, y que es la más común y frecuente causa de alergia, en la costa de la provincia de Alicante hay otro alérgeno destacado: los ácaros del polvo, debido a la alta humedad relativa y a las temperaturas suaves durante casi todo el año. Es un alérgeno más común en interiores.

Medicamentos preventivos

El especialista del Hospital General de Alicante recomienda a los alérgicos mantenerse informados sobre los niveles diarios de polen y anticiparse al uso de medicamentos preventivos. “La duración de la temporada polínica es el factor determinante para los síntomas; la lluvia solo provoca picos temporales que, aunque molestos, no cambian el panorama general”.

“Con los datos históricos y los captadores podemos anticipar los momentos de mayor riesgo y preparar a los pacientes para minimizar el impacto de la alergia”, señala el especialista del hospital, resaltando que la preparación y la prevención son, este año más que nunca, la mejor defensa frente a la polinosis, que es el trastorno alérgico causado por el polen.