La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia

La provincia de Alicante afronta este lunes, 23 de marzo, una jornada de transición tras el tiempo estable y soleado del fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un cambio suave en las condiciones, con un aumento de la nubosidad especialmente en el norte de la provincia y un giro del viento que marcará el ambiente a partir del mediodía.

Tras varios días dominados por el sol y las temperaturas agradables, el avance de aire más húmedo favorecerá la aparición de intervalos nubosos que irán a más con el paso de las horas. En el norte de Alicante no se descarta incluso alguna precipitación débil y dispersa, aunque de carácter puntual y poco significativa.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentan un ligero ascenso, mientras que las máximas tienden a descender en buena parte del territorio, salvo en la mitad sur, donde apenas habrá cambios y se mantendrán en valores similares a los de jornadas anteriores.

El viento será otro de los elementos a tener en cuenta. Durante la mañana soplará flojo y variable, pero a partir del mediodía girará a nordeste, pudiendo alcanzar intervalos moderados. Este cambio contribuirá a una sensación térmica algo más fresca, especialmente en zonas expuestas.

El tiempo en Alicante

La jornada en Alicante capital será en general tranquila, con predominio de cielos poco nubosos durante la mañana y algunos intervalos de nubes a partir del mediodía. No se esperan precipitaciones, más allá de una probabilidad muy baja y puntual. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una ligera subida de las mínimas hasta los 8 grados, mientras que las máximas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 20 grados.

El viento será flojo y variable en las primeras horas del día, pero a partir del mediodía girará a nordeste y podrá soplar con algo más de intensidad, dejando rachas moderadas que aportarán una sensación térmica algo más fresca, especialmente durante la tarde.

El tiempo en Elche

En Elche, la jornada de este lunes estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y algunos intervalos de nubes a partir de las horas centrales, sin riesgo apreciable de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas en ligero ascenso hasta los 7 grados y máximas algo más contenidas, que rondarán los 18 grados.

El viento será flojo por la mañana, de componente sureste, pero tenderá a girar a este y posteriormente a nordeste a lo largo del día, con rachas moderadas que se dejarán notar especialmente durante la tarde, aportando una sensación térmica algo más fresca.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el día será algo más variable que en el resto del litoral. La mañana comenzará con intervalos de nubes y claros, pero será a partir del mediodía cuando aumente la nubosidad y crezca la probabilidad de chubascos, que podrían aparecer de forma puntual durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, aunque con un ligero descenso en las máximas, que se quedarán en torno a los 17 grados, mientras que las mínimas subirán hasta los 10 grados.

El viento soplará flojo durante la mañana, pero irá girando a componente norte y nordeste, con rachas moderadas que se dejarán notar en la segunda mitad del día, en un contexto algo más inestable que en jornadas anteriores.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada se presenta estable, con cielos poco nubosos durante la mañana y algunos intervalos de nubes a partir de las horas centrales, sin precipitaciones relevantes. Las temperaturas serán suaves en las horas centrales, con máximas en torno a los 18 grados, pero la clave estará en la sensación térmica, especialmente a primera hora del día. Aunque la mínima marcará unos 6 grados, la sensación térmica podrá bajar hasta los 3 grados, dejando un ambiente claramente más frío al amanecer.

El viento, flojo de componente este y nordeste, tenderá a intensificarse ligeramente por la tarde con rachas moderadas, contribuyendo a esa percepción de frescor, sobre todo en zonas abiertas y a última hora del día.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el lunes estará marcado por la estabilidad, con predominio de cielos poco nubosos durante la mayor parte del día y algunos intervalos de nubes a partir de la tarde, sin apenas probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17, en una jornada sin grandes cambios térmicos respecto a días anteriores.

El viento irá ganando protagonismo con el paso de las horas. Soplará de componente este y nordeste, con intervalos moderados e incluso rachas más intensas que podrán alcanzar los 60 km/h, especialmente en zonas expuestas del litoral.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la jornada será en general estable, con cielos poco nubosos durante la mañana y un aumento de la nubosidad a partir del mediodía, aunque sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 18, en línea con un ambiente suave durante el día.

El viento soplará flojo por la mañana, pero irá ganando intensidad a lo largo del día con predominio de la componente este y nordeste, dejando rachas moderadas que se notarán especialmente en espacios abiertos durante la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde el tiempo se muestre más variable a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con cielos poco nubosos, pero a partir del mediodía aumentará la nubosidad de forma notable, con alta probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales del día. Las temperaturas bajan ligeramente, con máximas que se quedarán en torno a los 13 grados y mínimas de unos 6, dejando un ambiente más fresco que en el litoral.

Además, la sensación térmica será inferior a la temperatura real en varios momentos del día. Aunque los termómetros marcarán valores moderados, la combinación de humedad elevada y viento hará que se perciba más frío, especialmente por la tarde.

El viento soplará de componente norte y nordeste, con rachas moderadas, contribuyendo a reforzar ese ambiente más desapacible en el interior de la provincia.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada será algo más inestable que en el resto del litoral. La mañana arrancará con intervalos de nubes y claros, pero a partir del mediodía aumentará la nubosidad, con alta probabilidad de chubascos durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 17, aunque con una ligera tendencia a la baja en las horas de mayor nubosidad.

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El viento soplará de componente norte y nordeste, con intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 45 km/h, especialmente en zonas abiertas, acompañando este episodio de mayor inestabilidad a mitad de jornada.