Árboles caídos y panteones partidos: los destrozos en el cementerio de Alicante siguen dos meses después del temporal de viento

El paisaje que dejó el vendaval de finales de enero sobrevive en el cementerio de Alicante. Han pasado casi dos meses desde que las potentes rachas de viento destrozaron buena parte de los panteones que unen la calle San Luis con la de San Antonio, a pocos metros de la entrada principal. Árboles caídos y monumentos religiosos en el suelo conviven con señales y vallado para perimetrar la zona. Incluso en algún mausoleo se observa el acceso al interior abierto y hasta hace pocos días se veían esculturas partidas amontonadas con otros restos.

Los propietarios de panteones afectados lamentan la falta de información. Fue un trabajador del cementerio, con quien mantienen contacto personal debido a sus visitas frecuentes, quien avisó a algunos de ellos de los destrozos. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de mensaje para informar de la situación o para orientar de cara a unas reparaciones que ansían.

“El Ayuntamiento no respira”, dice Eusebio Pérez, familiar de personas enterradas en los panteones afectados y que lamenta que la suegra de su hermana difunta, Antonia Carratalá, “está a la espera de recibir respuesta de la instancia enviada para solicitar información para la reparación de los daños producidos por el vendaval”, así como “para la retirada de un árbol que puede ser dañino porque levanta el suelo”.

Desperfectos en el cementerio municipal de Alicante por motivo de los eDesperfectos en el Cementerio de Alicante dos meses después por motivo de los efectos del temporal de viento a finales de enero.fectos del temporal - viento - lluvia - destrozos - Alicante / Jose Navarro

De hecho, en el mismo suelo de la calle San Luis se observa el asfalto levantado y las grietas originadas por las raíces de un árbol. En la calle adyacente de San Antonio, que conduce a la entrada principal del camposanto, el suelo está más reparado después del temporal de viento.

Mientras esperan respuesta del Ayuntamiento, los trabajadores consultados les han recomendado que no lleven a cabo las reparaciones hasta que desde el Consistorio no contesten. Aun así, los familiares visitan asiduamente los panteones para adecuar, como pueden, la zona. Antonia Carratalá, que con 94 años apenas preserva movilidad, cuenta con dos amigos que visitan el cementerio entre semana. “Cuando me enseñaron las fotos de lo que había ocurrido me llevé un disgusto enorme y desde entonces no puedo dormir”, admite.

Desperfectos en el cementerio municipal de Alicante por motivo de los efectos del temporal - viento - lluvia - destrozos - Alicante / Jose Navarro

Según Carratalá, ella misma hizo llegar una instancia al Ayuntamiento a través de su hijo, pero “hasta ahora nada”, dice en referencia a la falta de respuesta. La figura de San José, que se cayó desde lo alto del panteón, no se ha visto partida pese al incidente, cosa que esta señora interpreta como “un milagro”. “Pero estoy sufriendo mucho, no nos dejan hacer nada para arreglarlo”, lamenta.

Según transmiten desde la Concejalía de Cementerio del Ayuntamiento de Alicante, liderada por Cristina García, “sí que se está atendiendo la incidencia” y “ya se han valorado los daños ocasionados por el temporal”. “Ahora”, añaden, “los propietarios tienen que gestionar con la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento toda la tramitación, porque ya intervendrán los seguros”.

Respecto a las reclamaciones interpuestas, en la máxima institución municipal admiten que “es posible que las hayan presentado en el Registro General y que aún no se le haya notificado a la concejalía correspondiente, pero el tema está en marcha y en la Asesoría Jurídica asesorarán a los propietarios sobre la manera de proceder y la tramitación para la reparación”.

Cabe recordar que el temporal de viento también ocasionó desperfectos en el Barrio del Cementerio, colindante al camposanto y uno de los más vulnerables de la ciudad de Alicante, donde los propios vecinos arreglaron sus chabolas afectadas.