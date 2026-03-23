Baño de acuarelas para el Libro de Reglas de la Santa Redención

La tarde del Jueves Santo en Alicante guarda instantes que trascienden, y entre ellos, la salida de la Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención y María Santísima del Mayor Dolor, encargada de abrir la jornada, se alza como uno de los más sobrecogedores. Desde la parroquia de San Antonio de Padua, el silencio expectante se rompe con el esfuerzo medido de los hermanos, en una maniobra que convierte la estrechez de la puerta en un desafío cargado de simbolismo.

No es solo el inicio de un recorrido, sino el comienzo de una procesión arraigada en la ciudad. Fundada en 1959, la hermandad ha evolucionado sin perder su esencia, consolidando un cortejo que conjuga historia, devoción y un marcado carácter propio. Este 2026, además, lo hace incorporando novedades que enriquecen tanto su patrimonio como su mensaje.

"La estrechez de la puerta, sobre todo en el paso de la Redención, hace que sea una salida espectacular por la dificultad que tiene tanto para salir como para entrar", explica el hermano mayor, Antonio Martínez, quien sitúa la salida como uno de los momentos clave. El paso de la Santa Redención, además, mantiene un valor singular en la Semana Santa alicantina: fue el primero en ser portado íntegramente por mujeres. Junto a él, procesiona María Santísima del Mayor Dolor, cuya actual imagen, realizada en 2015, aporta una renovada expresión de recogimiento y elegancia.

La estrechez de la puerta, sobre todo en el paso de la Redención, hace que sea una salida espectacular Antonio Martínez — Hermano mayor

Recorrido de emoción y encuentros

El itinerario está lleno de momentos que han ido consolidándose como imprescindibles. Entre ellos, destaca la doble "revirá" en las calles Capitán Segarra y Quintana, aunque si hay un instante que concentra miradas es el encuentro con el Cristo de la Paz en la avenida de la Constitución. "Se congrega muchísima gente y es muy bonito. En estos últimos años se está haciendo con una seriedad y un bien hacer por parte de los costaleros que es uno de los motivos primordiales para venir a verlo" señala Martínez.

Este año, la hermandad introduce elementos que refuerzan su identidad y su compromiso. Entre ellos, destacan las nuevas pinturas en acuarela para el Libro de Reglas, donde se representan los titulares. "Se han hecho unas pinturas para el Libro de Reglas en las que salen la Cruz Redentora y María Santísima del Mayor Dolor", detalla el hermano mayor. A ello se suma la incorporación de cirios votivos en el paso de la Virgen, en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

Tradición que avanza

En paralelo, la hermandad trabaja ya en futuros proyectos. "Vamos a iniciar un proyecto para el cambio de las patas del trono de la Redención y aligerar un poco el paso de peso", adelanta Martínez.

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El acompañamiento musical, con formaciones propias y agrupaciones de la ciudad, completa una procesión que se ha ido consolidando con el paso de los años. Desde su origen como filial del Ecce-Homo, la Redención ha sabido construir una identidad propia basada en la sobriedad y la emoción.