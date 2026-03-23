Barcala afirma que la presentación del Parque Central de Alicante "dejará bien claro cuál es el proyecto" de soterramiento

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, fía el futuro del Parque Central a la presentación pública que preparan conjuntamente el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes. Una cita para dar a conocer los detalles del proyecto que ha sido anulada ya en dos ocasiones desde julio de 2025 y que, según el dirigente popular, "dejará muy claro" el camino escogido para encajar las vías del tren en el conjunto de las zonas verdes, despejando de una vez por todas los interrogantes que han surgido (a raíz de declaraciones del propio Barcala) sobre si habrá o no soterramiento del entramado ferroviario, como vienen exigiendo los vecinos desde hace décadas.

"Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, la expresión de 'semisoterramiento' que utilicé fue muy desafortunada porque no corresponde a la realidad", ha manifestado el alcalde este lunes, a preguntas de los medios de comunicación. Consultado sobre si las futuras zonas verdes ocultarán por completo la actual playa de vías, el dirigente popular emplaza los detalles a más adelante: "Todo lo relativo al soterramiento y al Parque Central va a ser el objeto de una presentación que vamos a hacer en fechas muy muy próximas, porque ya he estado en contacto con el ministro para preparar esa presentación".

En la misma línea, el regidor alicantino ha manifestado que dicho acto se fijará "lo antes posible", sin mayor concreción, evitando afirmar si tendrá lugar antes o después de las fiestas de Hogueras. Lo que sí ha asegurado Barcala tras el revuelo de sus últimas declaraciones es que "la presentación dejará bien claro cuál es el proyecto" respecto al soterramiento. Por su parte, desde el ministerio que dirige Óscar Puente se mantiene el silencio sobre el futuro del Parque Central.

A la espera del ministerio

La duda surgió el pasado 13 de marzo, a raíz de unas declaraciones de Barcala en las que remarcó que "había algunos flecos de diseño" y que estos se ceñían principalmente a "la finalización del semisoterramiento". Todo ello, en un contexto en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado en otras ciudades en contra de este tipo de actuaciones subterráneas, por su elevado coste y duración, inclinándose por alternativas de bajo coste como la "integración" planteada en Granada, donde los trenes circulan rodeados de zonas verdes, en una especie de trinchera, pero no cubiertos por ellas. Respecto a la presentación del proyecto, Barcala descargó la responsabilidad sobre el Gobierno de España: "Los acuerdos alcanzados entre administraciones sobre este proyecto urbanístico se darán a conocer cuando el Ministerio de Transportes lo estime conveniente", manifestó.

Al respecto, la primera fecha oficial para la presentación, el 4 de julio de 2025, se encontraba recogida en la agenda pública del ministro, pero fue anulada en el último momento a petición del Consistorio. El segundo intento, fijado para febrero de este 2026, se canceló tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz y, por ahora, no ha vuelto a concretarse un plazo para el anuncio del proyecto. Eso sí, desde el ejecutivo municipal aseguran que el Ayuntamiento ya se encuentra en disposición de dar a conocer los detalles y que el retraso en una inversión que la ciudad lleva décadas esperando se debe exclusivamente al ministerio. Desde el departamento de Óscar Puente se sigue guardando silencio.