Barcala lanza un nuevo anuncio del Plan General de Alicante: más cultura junto al puerto y cambios en el tráfico

El gobierno municipal de Luis Barcala, a la espera de dar a conocer el borrador del futuro Plan General Estructural (PGE) de Alicante, está desgranando a base de comunicados de prensa los distintos aspectos que se recogen en el documento. Tras varios anuncios en este sentido en materias como movilidad o zonas verdes, los populares destacan ahora la necesidad de actualizar el Plan Especial del Puerto para implementar nuevos usos culturales, de ocio y vinculados a la innovación en el entorno.

Aunque el Consistorio recuerda que no ostenta la titularidad del dominio público marítimo-terrestre, bajo la competencia del Estado, por lo que no asume su ordenación urbanística, sí apunta que el Plan General "establece criterios y estrategias que orientan su desarrollo y aseguran una adecuada integración con la ciudad consolidada". En este sentido, el gobierno local contempla "una batería de actuaciones y estrategias orientadas a la integración y mejora de los espacios puerto-ciudad", que incluyen el desarrollo de nuevos usos vinculados al ocio, la cultura, el emprendimiento, la innovación, los espacios verdes, el comercio y oficinas orientadas a la economía azul.

Menos "conflictos"

Para ello, se establecerán criterios de compatibilidad de usos para minimizar los conflictos derivados de la actividad portuaria, incluyendo ruido, tráfico pesado y emisiones, y para ordenar la transición entre los usos portuarios, terciarios y urbanos. Asimismo, se garantizará que no se implanten usos sensibles en zonas expuestas, preservando la funcionalidad del Puerto y la calidad de vida en los ámbitos urbanos colindantes. Además, el frente portuario se incorpora como elemento estructurante de la infraestructura verde municipal, reforzando el corredor litoral y las relaciones visuales con hitos como el Castillo de Santa Bárbara.

Del mismo modo, está previsto abordar la reordenación de la movilidad en el entorno portuario, en línea con la estrategia básica del PGE de reducción del tráfico rodado en el frente litoral. En este contexto, se promoverá la movilidad sostenible, fomentando el transporte peatonal, ciclista y público, al tiempo que se asegure una conexión eficiente con las redes estructurantes del municipio. La reconfiguración del acceso ferroviario al puerto, reemplazando el trazado actual por un ferrocarril soterrado destinado al transporte de mercancías, constituye un elemento fundamental en la estrategia de integración puerto-ciudad. El trazado actual atraviesa polígonos industriales y barrios de la ciudad, como San Gabriel, y su soterramiento permitirá liberar espacio para la implantación de nuevos barrios residenciales y la creación de un corredor verde que conecte la ciudad con el litoral.

Otra consulta, más retrasos

Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Aguamarga y Juncaret; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Sin embargo, este año el gobierno local ha anunciado que repetirá el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. En la práctica, esta nueva consulta supone volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.

Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano.