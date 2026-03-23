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El colegio San Gabriel recauda 1.800 euros para la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante

Más de 300 personas se vuelcan con una jornada solidaria y deportiva organizada por las familias de los alumnos

Espina bífida: ¿En qué consiste esta enfermedad y qué consecuencias tiene?

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Redacción

A. Fajardo

A. Fajardo

Familias de alumnos del colegio público San Gabriel han logrado recaudar 1.800 euros para la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante tras una jornada de convivencia celebrada este domingo que reunió a más de 300 personas en el campo de fútbol La Cigüeña.

Desde primeras horas de la mañana, familias enteras participaron en una programación diseñada para todas las edades, en la que el deporte se convirtió en el eje central de una iniciativa que fue mucho más allá de la actividad física. Juegos, dinámicas y actividades deportivas llenaron el recinto, generando un ambiente cercano, participativo y marcadamente familiar.

Numerosos comercios locales se implicaron activamente en la organización, colaborando con la aportación de productos y servicios destinados a la rifa solidaria, una de las iniciativas que mayor acogida tuvo entre los asistentes.

A ello se sumó la venta de camisetas conmemorativas, cuya recaudación, junto con la obtenida a través de la rifa, será destinada íntegramente a la asociación alicantina que desarrolla una importante labor de apoyo a personas afectadas y sus familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su integración social.

Una de las actividades organizadas por las familias del colegio San Gabriel para recaudar fondos

Una de las actividades organizadas por las familias del colegio San Gabriel para recaudar fondos / INFORMACIÓN

Nuevas ediciones

Desde la organización han valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada, destacando la implicación de las familias, la respuesta del barrio y la colaboración desinteresada de todas las personas y entidades que han hecho posible el evento. “Ha sido una jornada en la que se ha demostrado que, cuando la comunidad se une, se pueden conseguir grandes cosas”, señalan desde la AFA.

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Aunque se trata de la primera edición organizada por la asociación, desde el colectivo de familias no descartan consolidar este evento como una cita de referencia en el calendario escolar del centro, así como extender esta dinámica de solidaridad y ocio familiar al conjunto del barrio.

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