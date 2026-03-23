Compromís presiona al PP con Les Naus de Alicante: “No sabemos nada de la comisión de investigación”

Las polémicas adjudicaciones de Les Naus han vuelto a las Cortes Valencianas este lunes. Ha sido en la Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructuras y Transportes, donde Compromís ha elevado la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) en la que se pedía aumentar los impuestos en la adquisición de viviendas no destinadas a residencia habitual “por parte de personas no residentes en el País Valenciano y/o fondos de inversión”, debido a su “gran impacto desfavorable en las condiciones de acceso a la vivienda de los residentes nacionales”.

La medida ha contado con la negativa previsible del PP y de Vox, y los valencianistas han cargado contra la ultraderecha recriminando su alianza con el partido del Consell. En concreto, María José Calabuig ha criticado que a Vox que “prefiere continuar dando apoyo a los que especulan con el derecho la vivienda”, en referencia al ejecutivo autonómico y al PP, a quien ha acusado de “colocar a medio partido con un pisito en el residencial Les Naus”.

A su vez, la portavoz de Compromís en el órgano ha rechazado que no se retome la comisión de investigación en las Cortes. Recordando que este mismo lunes ha arrancado la comisión en el Ayuntamiento de Alicante, ha añadido que “hace unas semanas”, concretamente el 5 de marzo, tuvo lugar la sesión constitutiva, pero “no se sabe nada más”.

“Tiene toda la pinta que de nuevo, con Vox en la presidencia” de la comisión, “la secuestrarán, de la misma manera que lo han hecho con la comisión de investigación de la dana”, ha dicho Calabuig, que también ha afirmado que el PP y Vox “van a bloquear la transparencia y que se aclare todo” para “evitar que se cumpla con el objetivo de esta comisión: rendir cuentas a la gente y que esto no se vuelva a repetir nunca más”.

Desde el PP y Vox, que han rechazado la PNL de Compromís, no han hecho referencia al caso de Les Naus, pese a que Calabuig lo ha vuelto a sacar a colación en su réplica. En concreto, ha señalado que “el PP lleva años sin hacer nada, bueno sí, alguna cosa, pero no para la gente que lo necesita, sino para los suyos”. A su vez, ha tildado de “mafia” al partido y a su entorno, entre los que están algunos de los beneficiarios de viviendas “mientras 75.000 familias están en lista de espera por una vivienda pública”.

El único comentario del PP relacionado mínimamente con Les Naus lo ha hecho la diputada Candela Anglés, que ha recriminado a Compromís sacar el tema cuando desde su partido, aseguraba, no habían ido a la comisión “a hablar del alto cargo de Compromís que se adjudicó una vivienda pública por 60.000 euros”, en referencia a Xavier Navarro.