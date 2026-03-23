El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos con baja demanda el próximo curso

El Bachillerato de Artes corre el riesgo de desaparecer el próximo curso en los institutos de la Comunidad Valenciana que tengan baja demanda. La Conselleria de Educación ha delimitado en un mínimo de 10 solicitudes por centro para poder impartir esta modalidad de estudios, o en caso contrario, serám suprimidos.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Centros Docentes que marca las instrucciones para la admisión del alumnado del curso 26-27. "Cuando un centro no llegue a las diez solicitudes en primera opción para el primer curso en la modalidad de Artes (en cualquier de sus vías), en la modalidad General o en el régimen nocturno, podrá retirarse la oferta educativa correspondiente, en el momento en que se detecte esta circunstancia y, en todo caso, antes de la publicación de las listas definitivas", reza el documento que el departamento de Carmen Ortí ya ha hecho público a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. En caso de suprimir esta modalidad, Educación establece que se tendrá que ofrecer al alumnado afectado otras alternativas para su escolarización en la misma etapa educativa, sin dar por ahora más detalles.

Pese a las directrices oficiales, la Conselleria de Educación ha querido trasladar a INFORMACIÓN que "en ningún caso existe una voluntad de reducir la oferta educativa pública ni, en particular, de eliminar la modalidad de Artes en Bachillerato". Por contra, el departamento autonómico se ha amparado en que el objetivo de las instrucciones de admisión "es garantizar una planificación equilibrada, sostenible y de calidad del sistema educativo".

Asimismo, desde la Administración autonómica han explicado que el establecimiento de una demanda mínima para la puesta en funcionamiento de determinadas modalidades "responde a un criterio de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos". También ha justificado que esta medida busca "asegurar que la oferta educativa se desarrolle en condiciones adecuadas, con grupos que permitan una atención educativa de calidad y una organización eficiente de los recursos humanos y materiales".

Una alumna de Bachillerato de Arte de un instituto de Alicante con un cuadro pintado por ella / PILAR CORTES

La conselleria hará un análisis individualizado de cada centro, características y contexto territorial

En el caso concreto de la modalidad de Artes, Educación ha incidido en que "su carácter específico y su ámbito de influencia, de naturaleza provincial, requieren una planificación diferenciada" y ha subrayado que cualquier decisión sobre la continuidad de la oferta "se adoptará tras un análisis individualizado de cada centro, teniendo en cuenta sus características y el contexto territorial".

Por último, la conselleria ha querido "reafirmar su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y accesible, y con una oferta educativa que responda de manera realista y eficaz a las necesidades del conjunto del territorio".

Un 8,4 % de los titulados

Lo cierto es que esta rama de estudios es la que menos eligen los alumnos que inician la última etapa de instituto, en concreto, un 8,4 % de los estudiantes que finalizó Bachillerato cursó la rama artística en centros públicos (1.609 de 19.069) en el curso 23-24, según los datos de la conselleria. Humanidades y Ciencias Sociales es el más demandado, con 8.825 titulados, y le sigue muy de cerca la rama de Ciencias, con 8.635 estudiantes que terminaron sus estudios.

El Bachillerato Artístico (o de Artes) es una modalidad de educación postobligatoria enfocada en la creatividad, expresión y formación técnica en campos plásticos, visuales, escénicos o musicales. Prepara para estudios superiores universitarios (Bellas Artes, Diseño, Comunicación) y técnicos (Grado Superior de FP o Enseñanzas Artísticas Superiores).

Alumnos de Bachiller artístico de Elche exponen sus obras en El Corte Inglés / Áxel Álvarez

Críticas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la decisión autonómica y ha calificado la medida de "claro retroceso en la oferta educativa pública, al introducir un criterio meramente cuantitativo que puede provocar la desaparición de enseñanzas fundamentales para el desarrollo académico y personal del alumnado".

Desde el sindicato consideran que esta decisión es restrictiva y limita el acceso a determinadas modalidades educativas, además de perjudicar especialmente al alumnado de zonas con menor población. Asimismo, la entidad sostiene que la nueva orden "debilita principios básicos del sistema educativo como la equidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades".

El CSIF advierte de que se perjudicará al alumnado de zonas con menor población

Con todo ello, CSIF ha exigido la eliminación de este criterio mínimo de solicitudes, el mantenimiento de la modalidad de Artes en los centros educativos y una planificación basada en criterios pedagógicos y no exclusivamente numéricos.

Por su parte, el STEPV también se ha mostrado en contra de la medida de Educación y está preparando una resolución para presentarla ante la Junta de Personal.