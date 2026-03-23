El Corte Inglés de Maisonnave estrena un renovado espacio de complementos premium

El centro de El Corte Inglés de Maisonnave ha transformado por completo su sección de bolsos y complementos con el proyecto Accesorios Premium. La iniciativa busca ofrecer a los clientes una experiencia de compra más exclusiva, ampliando el catálogo de marcas, mejorando el espacio expositivo y apostando por firmas nacionales e internacionales de referencia.

Este nuevo concepto sitúa al departamento como uno de los espacios más atractivos para quienes buscan bolsos de calidad, accesorios de moda y gafas premium en Alicante, combinando diseño, artesanía y tendencias internacionales.

Un departamento renovado

El recorrido por la sección comienza con grandes grupos de marcas, ubicadas en primera línea a la entrada del departamento.

Entre ellas se encuentra Lacoste, con bolsos funcionales y resistentes, muchos de ellos elaborados en lona y con diseños reversibles pensados para el día a día. También destaca Anekke, cuyas piezas incorporan ilustraciones características de la marca y narrativas que celebran la creatividad y los valores femeninos.

El estilo internacional también tiene presencia con MC2 Saint Barth, firma italiana inspirada en la sofisticación caribeña de la isla de San Bartolomé. Sus diseños coloridos y divertidos evocan un estilo de verano permanente.

Otra de las protagonistas del espacio es Tous, una marca reconocida mundialmente cuya colección completa puede encontrarse en el departamento: bolsos de hombro, bandoleras, mochilas, capazos o maletines, todos ellos con el icónico oso que identifica a la firma.

La iniciativa busca ofrecer a los clientes una experiencia de compra más exclusiva, ampliando el catálogo de marcas. / ALEX DOMINGUEZ

La moda italiana también llega de la mano de Love Moschino y Liu Jo, dos marcas que combinan elegancia, color y funcionalidad. Love Moschino destaca por sus diseños creativos, desde riñoneras hasta bolsos tipo clutch, mientras que Liu Jo apuesta por materiales de calidad, especialmente piel, con un estilo chic y sofisticado.

Entre las novedades del proyecto también figura JW Pei, firma internacional con sede en Los Ángeles que apuesta por un enfoque sostenible con bolsos elaborados en piel vegana de alta calidad.

Apuesta por la artesanía “Made in Spain”

El proyecto Accesorios Premium también refuerza el compromiso con la producción nacional incorporando marcas Made in Spain.

Es el caso de Saonara, cuyos bolsos se diseñan y fabrican artesanalmente en Ubrique, uno de los grandes centros de la marroquinería española. Sus piezas están inspiradas en la cala Saona de Formentera y destacan por su cuidado proceso de elaboración.

Otra incorporación es Sandra Freckled, firma que utiliza pieles procedentes de prestigiosas curtidurías y que incorpora detalles decorativos como pequeñas joyas bañadas en oro de 24 quilates, elaboradas por artesanos de la India.

El Corte Inglés de Maisonnave da un paso más en su apuesta por la moda, el diseño y la experiencia de compra personalizada. / ALEX DOMINGUEZ

Marcas tradicionales para un público que busca calidad

El departamento también reserva un espacio importante a las marcas tradicionales, dirigidas a clientes que valoran el diseño clásico y los materiales de alta calidad.

Entre ellas destaca El Potro, una de las firmas con mayor presencia en el espacio. Con sede también en Ubrique, sus bolsos están elaborados principalmente en piel, aunque recientemente han incorporado colecciones en lona.

Otra marca española presente es Naulover, que ofrece modelos como shopper, tote, bucket o baguette, disponibles tanto en versiones lisas como estampadas. Muchas de sus piezas incluyen pañuelos coordinados para completar el conjunto.

La tradición francesa llega con Guy Laroche, una firma vinculada al mundo de la moda desde los años 50. Sus bolsos están confeccionados en piel de alta calidad tanto en el exterior como en el interior, con un distintivo forro morado que identifica a la marca.

El departamento también incluye propuestas locales como Pepe Moll, empresa alicantina con sede en Petrer que apuesta por materiales veganos y cruelty free sin renunciar al diseño y la comodidad.

Completan la oferta Caminatta, con bolsos ligeros y funcionales reconocibles por su logo de tortuga, y Cats, firma madrileña especializada en piezas artesanales de piel con gran presencia en el mercado asiático.

Entre los productos más llamativos figuran los tradicionales picos andaluces bordados a mano- / ALEX DOMINGUEZ

Marroquinería y accesorios para completar el look

Además de bolsos, la sección incluye una amplia oferta de marroquinería femenina. Entre las piezas de mayor tamaño destacan las mochilas de lona de Herschel y Fjällräven, conocidas por su resistencia y su amplia paleta de colores.

La colección se completa con accesorios pequeños como carteras o monederos de marcas como Desigual, Guess, Abaccino, Anekke, Tous o Guy Laroche, muchos de ellos diseñados para combinar con bolsos de la misma colección.

El espacio también incorpora un área dedicada a accesorios de moda, donde se pueden encontrar paraguas, guantes, cinturones, abanicos, pañuelos, gorras o sombreros. Entre los productos más llamativos figuran los tradicionales picos andaluces bordados a mano, muy demandados por el público turístico que visita Alicante.

La oferta se adapta además a cada temporada. En los meses de primavera y verano, por ejemplo, aumenta la presencia de kaftanes y accesorios de playa, muy buscados por los visitantes internacionales.

Gafas Premium: un nuevo espacio ampliado

El proyecto de renovación también incluye el área de Gafas Premium. Este espacio ha experimentado una importante ampliación, pasando de 49 a 78 metros cuadrados, además de incorporar un nuevo mobiliario y una distribución más clara.

El departamento se divide ahora en tres zonas diferenciadas.

El proyecto de renovación también incluye el área de Gafas Premium, ha experimentado una importante ampliación, pasando de 49 a 78 metros cuadrados. / ALEX DOMINGUEZ

La zona premium reúne marcas como Carrera, Carolina Herrera, Hugo o Hugo Boss, Max Mara, Furla, Zadig & Voltaire y Longchamp.

En la zona lujo se concentran firmas de alta gama como Cartier, Saint Laurent, Loewe, Bottega Veneta, Dior, Jacquemus, Tom Ford, Chloé y Gucci. Algunas de ellas cuentan incluso con mobiliario personalizado, como es el caso de Tom Ford.

Por último, la zona no lujo ofrece propuestas más accesibles pero igualmente actuales, con marcas como Scalpers, Guess, Polar, Hawkers, Mr Wonderful, Karl Lagerfeld o Le Specs.

Entre las incorporaciones más destacadas del nuevo proyecto se encuentran Bottega Veneta, Cartier, Loewe, Saint Laurent, Jacquemus y Chloé, que refuerzan el posicionamiento del departamento como uno de los espacios de referencia para encontrar gafas de lujo en Alicante.

Ubicación de El Corte Inglés Alicante Edificio Moda en Google Maps.

Referente de moda y complementos en Alicante

Con el proyecto Accesorios Premium, El Corte Inglés de Maisonnave da un paso más en su apuesta por la moda, el diseño y la experiencia de compra personalizada.

La combinación de marcas internacionales, artesanía española, accesorios de tendencia y gafas de lujo convierte a este espacio en un punto de referencia para quienes buscan bolsos y complementos premium en Alicante, tanto para residentes como para turistas que visitan la ciudad.