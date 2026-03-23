El Cristo de los Jóvenes estrena un canto a la esperanza

Cuando la tarde del Jueves Santo comienza a desvanecerse en Alicante, hay un instante en el que el tiempo parece detenerse en el patio de la Casa Salesiana. La luz cae lentamente sobre los tronos, y entre murmullos que rompen el silencio de la espera, la Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena, se dispone a abrir las puertas de su cortejo.

Es una salida que ya forma parte del imaginario colectivo. La estrechez del entorno y la envergadura del paso titular convierten ese instante en uno de los más espectaculares de la semana santa alicantina. Pero este 2026, la hermandad no solo mantiene su esencia, sino que introduce novedades que renuevan su mensaje sin alterar su esencia.

Entre los estrenos más destacados figura la nueva marcha dedicada al Cristo Esperanza de los Jóvenes, una composición que acompañará por primera vez al titular en su recorrido. "Tenemos el estreno de la marcha ‘Santísimo Cristo Esperanza de los Jóvenes’, compuesta por Rubén Urbán", explica el hermano mayor, Antonio Girón. "Es un estreno que nos hace mucha ilusión porque es una renovación de las composiciones con las que ya cuenta la hermandad".

Estamos potenciando mucho el encuentro final en la Rambla entre los cuatro pasos Antonio Girón — Hermano mayor

Cambios en el recorrido emocional

La procesión de la Santa Cena, con sus cuatro pasos (la Santa Cena, el Cristo de la Caída, el Cristo Esperanza de los Jóvenes y María Madre de Misericordia), experimenta también un cambio significativo en su desarrollo. La tradicional "Pasión de los Versos", que hasta 2024 se celebraba frente a la Diputación, y dejó de realizarse en 2025, deja de formar parte definitivamente del programa de la hermandad. "La junta de gobierno ha decidido por mayoría no seguir con el evento. No descartamos que en el futuro pueda volver, pero de momento no se va a hacer", señala Girón.

Esta decisión ha llevado a la hermandad a reforzar otro de los momentos clave del recorrido: el encuentro final en la Rambla de Méndez Núñez. "Estamos potenciando mucho el encuentro final en la Rambla entre los cuatro pasos. Cada año queda más espectacular y con mucha afluencia de público", explica el hermano mayor quien señala que, aunque se trata de un espacio reducido, la calle le añade intensidad al momento. "Intentaremos hacerlo y que no haya ningún percance", añade Girón, consciente del reto que supone congregar a numerosos asistentes en ese punto.

Un paso consolidado

Más allá de las novedades, la hermandad mantiene los pilares que han consolidado su procesión. El paso por la avenida de la Constitución, se presenta como uno de los tramos más lucidos del itinerario. "Ha quedado espectacular para nuestra procesión y para todas las que pasan por ahí", destaca Girón.

El acompañamiento musical, con bandas como la banda de Tambores de la Hermandad, la Sociedad Musical la Paz de Sant Joan d'Alacant, la Agrupación Musical La Piedad de Oliva, la Sociedad Musical La Lira de Quatretondeta y la Unión Musical San Diego de Lloc Nou d'en Fenollet, y la presencia de reliquias salesianas en cada uno de los pasosrefuerzan el carácter propio de una hermandad profundamente vinculada a la espiritualidad de Don Bosco.

Noticias relacionadas

Desde sus orígenes humildes, la Santa Cena ha sabido mantener un equilibrio entre historia y renovación. Cada Jueves Santo, su cortejo no solo rememora la última cena, sino que ofrece una catequesis visual y emocional que conecta con distintas generaciones.