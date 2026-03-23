SEMANA SANTA DE ALICANTE | JUEVES SANTO
El Cristo de la Paz renueva su recorrido entre marchas recuperadas
La Cofradía de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz introduce novedades en su recorrido y acompañamiento musical. Destacan la nueva banda para el Cristo, la recuperación de marchas históricas y el paso final por la calle Mayor. Sobresalen encuentros clave como el de María Santísima del Mayor Dolor y el emotivo final en el Ayuntamiento
En el corazón de Benalúa, donde la devoción se transmite de generación en generación, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz se prepara para una nueva estación de penitencia marcada por la renovación y el arraigo. Desde la parroquia de San Juan Bautista, el cortejo volverá a tomar las calles con una mirada puesta en su historia y otra en el futuro.
La llegada de una nueva junta de gobierno, encabezada por el hermano mayor Jesús Coronado, ha traído consigo un impulso organizativo que se deja sentir tanto en el recorrido como en el acompañamiento musical. Sin romper con la esencia de la cofradía, las novedades buscan reforzar la identidad de una procesión profundamente vinculada a su barrio.
Por ello, la nueva junta quiere que la salida procesional desde Benalúa vuelva a ser uno de los momentos más esperados para los alicantinos. "Recomendamos a todo el mundo la visita a la parroquia y esperamos que nos acompañen en nuestra salida procesional porque es uno de los momentos más emocionantes para la cofradía", señala Coronado.
El itinerario mantiene sus enclaves más emblemáticos, como el encuentro entre los titulares en la plaza Navarro Rodrigo o la estación de penitencia en Nuestra Señora de Gracia, pero introduce variaciones significativas en su tramo final. "Este año, en lugar de llegar al Ayuntamiento por la calle Altamira, lo haremos a través de la calle Mayor", explica el hermano mayor, una modificación que permitirá ofrecer una nueva perspectiva del cortejo en su recta final.
Vamos a recuperar el patrimonio musical de la cofradía, junto con innovaciones en el recorrido
Encuentros que marcan la Pasión
La procesión de esta cofradía está compuesta por momentos de especial intensidad. Uno de ellos es, precisamente, el encuentro de pasión entre el Cristo de la Paz y María Santísima del Mayor Dolor, de la Hermandad de la Santa Redención, en la avenida de la Constitución, considerado uno de los actos más representativos de la Semana Santa alicantina. "Está considerado el encuentro de Pasión por excelencia de la ciudad", subraya Coronado, destacando su carga simbólica.
A ello se suma el homenaje previsto a la parroquia de los Capuchinos, en la calle Reyes Católicos, que cada año recibe al cortejo con sus puertas abiertas, así como el encuentro final de los tronos de la cofradía en la plaza del Ayuntamiento. "Es un encuentro muy especial y original que recomiendo ver", apunta el hermano mayor.
Aunque este año, uno de los grandes ejes de las novedades se encuentra en el apartado musical. El Cristo de la Paz estrenará acompañamiento con la Agrupación Musical de la Cofradía del Ecce-Homo de Novelda, que se incorpora al cortejo aportando nuevos matices sonoros. "Vamos a recuperar el patrimonio musical de la cofradía, junto con innovaciones en el recorrido", explica el hermano mayor.
Devoción y raíces
Entre ellas destaca el reestreno de la marcha "Mystica", dedicada a la Virgen de la Piedad y Caridad, así como la recuperación de "El Señor de Benalúa" para el Cristo de la Paz, piezas que conectan directamente con la memoria musical de la hermandad.
Fundada en 1949, la Cofradía mantiene un fuerte vínculo con el barrio de Benalúa, donde nació bajo la inspiración de su fundador, José Rogel Martínez. Su identidad, marcada por influencias cartageneras, se refleja en la solemnidad de sus desfiles y en la iconografía de sus titulares. Este año, con nuevas marchas, cambios en el recorrido y una renovada organización, la Cofradía reafirma su compromiso con la tradición, invitando a la ciudad a acompañarla en un camino de fe.
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz
- Sede: P. San Juan Bautista
- Fundación: 1949
Imágenes titulares
- Cristo de la Paz, obra de Hermanos Blanco (1984)
- Nuestra Señora de la Piedad y Caridad, obra de Joaquín Mayans Ruiz (2004)
Horarios
- Salida, a las 20:30 horas
- Venia, a las 23:50 horas
Puntos recomendados
- Encuentro en la plaza Navarro Rodrigo, encuentro en el Teatro Principal y encuentro en la plaza del Ayuntamiento
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