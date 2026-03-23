"Nos encontramos adolescentes con dificultades de atención e impulsividad y muchas señales ya estaban en la infancia"

La profesora y directora del IES 8 de Marzo de Alicante, con más de 25 años de trayectoria en el ámbito educativo. Especializada en mindfulness y neuroeducación, ha dedicado su carrera a integrar el desarrollo emocional y el bienestar en el aprendizaje, tanto en el aula como en la formación de docentes en escuelas, institutos y en la Universidad Miguel Hernández (UMH). Autora de Siendo tú la llave, una obra de referencia para adolescentes, da ahora un paso más con la publicación de su versión ilustrada dirigida a la infancia y Primaria, con el foco en el acompañamiento desde las primeras etapas de la vida. Su labor ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos, el Premio Europeo a la Innovación en Neuroeducación, el reconocimiento a finalista Mejor Docente de España y la Medalla de Plata del Bimil·lenari de Elche.

Ha escrito Siendo tú la llave, centrado en la adolescencia. ¿Por qué dar ahora el salto a la infancia?

Después de más de veinte años trabajando como profesora, con familias y alumnado, y actualmente como directora en Secundaria, hay algo que se repite constantemente, llegamos tarde. Nos encontramos adolescentes con dificultades de atención, regulación emocional, impulsividad o desconexión, y cuando miramos atrás vemos que muchas de esas señales ya estaban en la infancia.La neurociencia nos dice que el cerebro tiene mayor plasticidad cuando son pequeños, y es ahí donde se construyen las bases. Por eso, sentí la necesidad de ir a la raíz, de acompañar antes de que el problema esté instalado. Este paso hacia la infancia nace de la responsabilidad de no esperar a reparar, sino de prevenir desde el amor y la conciencia.

En su libro, habla de que los niños necesitan mejores bases, más que estímulos, ¿a qué se refiere?

Hoy los niños no necesitan más estímulos, están hiperestimulados con pantallas y dispositivos. Lo que necesitan son bases sólidas. Cuando en Siendo tú la llave hablo de hábitos que se convierten en superpoderes, me refiero a cosas sencillas pero profundas: dormir bien, jugar, moverse, sentirse queridos, tener adultos presentes. Educar bien no es hacer más, sino volver a lo esencial.

Consuelo Maciá, profesora, directora y escritora / Pilar Cortés

Desde la Generalitat se plantea limitar el uso de pantallas en Primaria. ¿Cómo valora esta medida?

Me parece positiva. Las pantallas son elementos hiperestimulantes y el problema no es solo el uso, sino la dosis. Actualmente hay un sobreabuso. Debemos introducir metodologías que favorezcan la calma y la conexión: mindfulness, recursos musicales, interacción directa. Hay muchas formas de enseñar sin recurrir constantemente a pantallas. Reducir su uso es una inversión en equilibrio emocional y atención.

"Los niños no necesitan más estímulos, están hiperestimulados con pantallas y dispositivos. Necesitan bases sólidas

El Gobierno también quiere prohibir redes sociales a menores de 16 años. ¿Está de acuerdo?

Sí, pero con matices. Estoy de acuerdo con la limitación, pero debe hacerse de forma progresiva y acompañada de educación. No se puede pasar de una barra libre a una prohibición total de la noche a la mañana, porque el cerebro reacciona. Hay que enseñar a gestionar y ofrecer alternativas.

La autora del libro Siendo tú la llave / Pilar Cortés

¿Qué papel juega la familia en todo este proceso?

Es fundamental. Antes de que un niño entienda lo que decimos, siente cómo vivimos. Los niños regulan sus emociones a través de los adultos. La casa es la primera escuela emocional. No se trata de hacerlo perfecto, sino consciente, bajar el ritmo, estar presentes de verdad, escuchar más. Muchas veces estamos físicamente, pero no emocionalmente. Y ellos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos.

¿Qué problemas observan en Secundaria derivados de esta falta de bases en la infancia?

Cada vez vemos más dificultades en atención, concentración e impulsividad. En España, alrededor de un 6-7% de los niños presenta TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad), y las intervenciones han aumentado muchísimo en los últimos años. No es que los niños estén peor, sino que el entorno ha cambiado. Hay más pantallas, menos juego libre y menos descanso. Todo eso impacta directamente en su desarrollo.

En las aulas, metodologías como el mindfulness ayudan a que los niños estén más receptivos

Frente a ello, ¿cree que hay que cambiar de metodología en las aulas?

Totalmente. El cambio principal es educar desde la conciencia y el amor. Importa cómo hablamos, cómo miramos, el tono que usamos en casa. También necesitamos más momentos de calma, conexión y presencia. En las aulas, metodologías como el mindfulness ayudan a que los niños estén más receptivos. Es preocupante ver niños muy pequeños con estrés crónico. Esto debería abrir un gran debate social.

¿Hace falta más apoyo psicológico en los centros educativos?

Los centros no pueden convertirse en espacios clínicos. Necesitamos más recursos, pero sobre todo coordinación entre centros educativos y servicios especializados. Las unidades de salud mental están desbordadas, y eso afecta a familias, docentes y alumnos. La clave está en trabajar conjuntamente y dar respuestas a tiempo.