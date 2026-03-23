Más de 60.000 enfermos de covid persistente de Alicante reclaman que se les atienda como pacientes crónicos

Seis años después de la declaración de la pandemia, el covid persistente sigue fuera de la agenda de los responsables sanitarios y de los presupuestos destinados a la investigación. Así lo afirman las asociaciones de pacientes, que consideran que las administraciones ya no pueden escudarse en la novedad de una dolencia que, según estudios poblacionales, afecta a más de dos millones de personas en España. La Universitat Jaume I cifra en 165.000 las personas afectadas en la Comunidad Valenciana, de ellas unas 60.000 en la provincia de Alicante.

Según explican desde el Colectivo Covid Persistente Comunidad Valenciana, la aprobación en julio pasado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad para el periodo 2025–2028 se presentó como un avance para los pacientes. Por primera vez, el covid Persistente fue reconocida como una enfermedad crónica. Este reconocimiento implicaba la posibilidad de acceder a un circuito asistencial definido y ordenado, evitando el constante deambular entre consultas de distintos especialistas. Asimismo, situaba al médico de Atención Primaria como figura clave para coordinar el seguimiento, controlar interacciones entre tratamientos y observar la evolución de una enfermedad multisistémica, que afecta a diferentes órganos y es fluctuante.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó una Estrategia de Cronicidad para el periodo 2025–2028 pero Sanidad no la está aplicando

Casos más severos

Los pacientes esperaban que la inclusión en esta estrategia iba a suponer que los casos más severos podrían acogerse a beneficios previstos para las enfermedades crónicas, como la atención domiciliaria o la activación de protocolos de cobertura social.

"Sin embargo, nada de esto se ha materializado hasta ahora. La descentralización de las competencias sanitarias en las comunidades autónomas ha provocado que, por el momento, no se hayan desarrollado protocolos asistenciales específicos para pacientes con covid persistente, ni se les haya integrado en los circuitos generales de atención a la cronicidad".

El colectivo afirma que así lo reconoció la propia Conselleria de Sanidad en una reciente reunión. En dicho encuentro, "los responsables admitieron desconocer el mandato que instaba a adaptar la Estrategia de Cronicidad a las características organizativas y presupuestarias de cada territorio". De este modo, lamentan que "se han perdido ocho meses que, aunque puedan parecer un periodo breve, resultan cruciales" en el desarrollo de una enfermedad que puede provocar un deterioro progresivo y severo del organismo en los casos más graves.

Marcha en Alicante por la visibilidad de enfermos de síndrome químico o covid persistente / Alex Domínguez

Protocolo asistencial

A pesar de ello, la reunión es valorada positivamente por el colectivo en la medida en que permite a los responsables de Atención Primaria, Atención Hospitalaria e Información Sanitaria tomar conciencia de la necesidad de diseñar un protocolo asistencial acorde con la consideración de esta patología como enfermedad crónica. Asimismo, aceptaron algunas de las propuestas planteadas por los pacientes para mejorar la atención médica.

Entre las principales carencias detectadas, los afectados destacan la falta de una correcta codificación de los casos. A muchos pacientes no se les aplica el código correspondiente en la clasificación internacional de enfermedades, lo que consideran que impide disponer de un censo fiable de afectados y dificulta su acceso a los circuitos asistenciales adecuados. Asimismo, apuntan que es frecuente la denegación de derivaciones a especialistas, especialmente en áreas como Neurología o Medicina Interna, así como el alta prematura en consultas especializadas sin un seguimiento continuado de la evolución de la enfermedad.

Desconocimiento

Los pacientes entienden que existe un desconocimiento generalizado de la patología entre los profesionales sanitarios y una tendencia a psicologizar los síntomas de los pacientes, en parte debido a la falta de pruebas diagnósticas objetivas. Actualmente existen 900 investigaciones en marcha a nivel internacional sobre esta dolencia, lo que podría cambiar esta visión.

Sin embargo, estas carencias asistenciales tiene consecuencias graves, señalan. Como "una notable pérdida de calidad de vida, especialmente en los casos más severos, con síntomas como fatiga extrema, deterioro cognitivo o pérdida de movilidad, que dificultan o imposibilitan el desarrollo de una vida laboral, educativa y social normal".

Campañas

En este contexto, el colectivo ha obtenido el compromiso de la Conselleria de Sanidad de difundir materiales informativos sobre la correcta codificación de los casos, como paso previo para dimensionar el problema.

También se ha acordado la difusión de la guía clínica para la atención al paciente con covid persistente elaborada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) junto con la Red Española de Investigadores en esta compleja enfermedad.