EU-Podemos acusa a Barcala de "impedir" preguntas sobre viviendas vacías en Alicante

Nuevo choque entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé. El edil progresista ha acusado al dirigente popular de "impedir" que preguntase por viviendas vacías en el consejo de administración de Aguas de Alicante, ordenando además "que no conste en acta". El conflicto llega después del enfrenamiento judicial que ambos ediles vienen protagonizando desde el pasado año (cuando el regidor impidió votar al concejal de la oposición por encontrarse de permiso laboral por acogimiento de un menor) en el que el TSJ ha concluido que Copé tenía derecho a votar.

Según ha relatado el líder de EU-Podemos, en la reunión del consejo celebrada este lunes el alcalde de la ciudad y presidente de Aguas de Alicante, Luis Barcala, le ha "impedido" formular una pregunta "sobre la situación de varias viviendas propiedad de la empresa mixta, comprometidas desde el inicio de la legislatura para su destino a alquiler social". Además, el progresista señala que el regidor "ha ordenado que dicha intervención ni siquiera conste en el acta del Consejo de Administración, en una decisión que limita el derecho de los consejeros a ejercer funciones de control y fiscalización".

"Carece de fundamento"

De acuerdo con las explicaciones de Copé, respaldadas por otros miembros del consejo presentes en la reunión, la pregunta planteada se refería "a un asunto directamente vinculado a la actividad y gestión de la sociedad, como es el uso de viviendas de su propiedad", por lo que entiende que su rechazo "carece de fundamento y supone una interpretación arbitraria de las normas internas del consejo". Por este motivo, desde EU-Podemos critican además que "esta decisión no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio de bloqueo a la labor de control democrático", ya que "impedir que una pregunta sobre vivienda pública sea formulada y registrada es impedir que la ciudadanía conozca qué se está haciendo con recursos" que son parcialmente públicos.

"No se puede hablar de transparencia mientras se borran preguntas incómodas del acta. Lo que hoy se intenta ocultar es por qué hay viviendas vacías que no se están destinando a alquiler social", ha argumentado Copé, quien ha anunciado que su grupo municipal "exigirá que la pregunta sea incorporada al acta, que se dé respuesta formal a la misma y que se aclare el estado real de estas viviendas, así como las razones por las que no se han puesto al servicio del interés general".