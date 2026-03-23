El PP busca zanjar cuanto antes la comisión de investigación de Les Naus en Alicante y "ofrece" la comparecencia de Barcala

El PP cambia de ritmo con la comisión de investigación por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. El gobierno de Luis Barcala propone, en la primera cita del organismo, fijar un calendario completo de sesiones que ponga fecha de fin a las reuniones. La oposición, por su parte, ha rechazado las "prisas" de los populares, al entender que no es posible determinar los próximos encuentros cuando todavía no se ha acordado qué documentación se pretende examinar ni a qué implicados se citará a declarar.

Este lunes se ha constituido, un mes y medio más tarde de su aprobación en el pleno municipal, la comisión "para evaluar los procedimientos y las garantías de imparcialidad en promociones de vivienda pública en suelo municipal", nacida a raíz de las polémicas adjudicaciones de Les Naus. El objetivo del gobierno popular, según presidente del organismo, Manuel Villar, es "que se dilate lo menos posible". Por ello, el también vicealcalde ha abogado por "ahorrar" semanas, presentar los planes de trabajo y dejar fijadas las fechas de las futuras reuniones, en función de las solicitudes de los grupos. Además, el edil ha lanzado una advertencia al resto de formaciones, respecto al tipo de averiguaciones que se puedan realizar en dicho foro: "Estas últimas semanas he dicho, sobre todo cuando me han preguntado, que hay que contar con el factor de que hay un procedimiento judicial abierto, que tendrá la influencia que pueda tener".

La actitud de los populares en la comisión de Les Naus, que se diferencia de la que el gobierno local mantiene en otros organismos similares (como la de Limpieza o la de la Policía Local) donde no ha presentado plan de trabajo ni un calendario de sesiones, no ha pasado inadvertida para la oposición municipal. Tanto el PSOE como Compromís han reprochado a Villar su aprente interés por zanjar cuanto antes la investigación política de lo ocurrido, y le han pedido la misma celeridad en el resto de asuntos municipales. No obstante, ambas formaciones junto con EU-Podemos, han coincidido en que no era conveniente determinar el calendario antes de pactar entre los grupos los detalles de la comisión.

En este sentido, el debate ha girado en torno a dos asuntos principales: la documentación a examinar y los comparecientes. Respecto a los expedientes, Villar ha asegurado que buena parte de los archivos solicitados por los grupos ya han sido recabados por el ejecutivo local, dado que se han puesto a disposición de la Fiscalía. Por ello, el vicealcalde se ha comprometido a remitírselos a los grupos este mismo miércoles, para que la próxima reunión se celebre dos días después: el viernes a las 13:00 horas. Una meta de la que ha desconfiado la portavoz del PSOE, Ana Barceló, considerando "imposible" que el PP entregue todo lo solicitado en tan solo 48 horas.

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