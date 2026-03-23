Retraso un AVE entre Madrid y Alicante por la presencia de personas en la vía

Renfe ha informado esta tarde del corte de la circulación de los trenes del AVE entre Madrid y Alicante, a la altura de Cuenca. Ha sido después de que la Guardia Civil lo haya solicitado por la presencia de personas en la vía. Apenas diez minutos más tarde del anuncio de que la circulación quedaba suspendida, Adif ha avisado de que se reanudaba la marcha tras el incidente.

De momento se desconocen más detalles de la incidencia, que está afectando al servicio. Renfe se ha limitado informar del corte así como de la reanudación de la circulación.