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La Semana Santa trastoca nueve líneas de autobús en Alicante: rutas afectadas y nuevos recorridos hasta el 3 de abril

La instalación de pacos y tribunas en la Rambla obliga a cambiar el paso de hasta 9

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante

Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Salesiana Hermandad Sacramental de la Santa Cena de Alicante / Jose Navarro

O. Casado

O. Casado

A pocos días de que dé comienzo la Semana Santa en Alicante, la ciudad ya comienza a prepararse para vivir los días de fervor y procesiones. El Domingo de Ramos este año será el 29 de marzo y será el día que, de forma oficial, los pasos comiencen a recorrer los diferentes barrios de la ciudad. 

La instalación de palcos y tribunas en la Rambla, paso casi obligado de la mayoría de procesiones, obliga a modificar los recorridos de un gran número de líneas de autobús que tienen parada en esta céntrica avenida.

Vectalia ha informado que desde el 23 de marzo y hasta el 3 de abril las líneas afectadas serán las siguientes:

  • 05: Rambla - San Agustín
  • 10: Rambla - Vía Parque (C.C. Vistahermosa)
  • 12: Puerta del Mar - San Blas - Juan Pablo II
  • 13: Rambla - Villafranqueza
  • 21: Alicante - Playa San Juan - El Campello
  • 22: Av. Óscar Esplá - Playa San Juan
  • 22N: Puerta Del Mar - Playa San Juan
  • 2: La Florida - Sagrada Familia
  • 8: Rambla - Virgen Del Remedio

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En el plano de Vectalia se adjuntan las cabeceras y paradas provisionales, así como las paradas habituales y las que quedan suspendidas.

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