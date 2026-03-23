De Soto Ameno a Vázquez de Mella: estos son los proyectos que Aguas de Alicante pretende finalizar a corto plazo

La mejora de los sistemas de abastecimiento y saneamiento supuso una inversión de 10,1 millones de euros en 2025 por parte de Aguas de Alicante. Así se ha explicado en el primer consejo de administración de la empresa mixta, celebrado este lunes, en el que se han detallado acciones enmarcadas en el Plan Estratégico de la empresa, vigente hasta 2027.

En concreto, la inversión se ha llevado a cabo para garantizar las infraestructuras en el ciclo del agua de los municipios gestionados por la compañía, que son Alicante, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d'Alacant, Petrer y Monforte del Cid.

En la ciudad de Alicante, en relación con el estado de las obras que se encuentran en ejecución, el consejo ha examinado el avance en los últimos meses de proyectos en marcha. Destacan, por ejemplo, los progresos de la renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento de varias calles del barrio de Carolinas, con un presupuesto de 1,3 millones de euros y cuya finalización está prevista para finales de este año. También está la reforma por estado de conservación de la red de alcantarillado en la calle Condes de Soto Ameno y adyacentes, por casi 1,5 millones, con el objetivo de que acabe en mayo.

Por otra parte, la empresa y el Ayuntamiento de Alicante han nombrado la modificación y ampliación de la red de saneamiento en el polígono del Llano del Espartal para monitorización de parámetros de aguas residuales industriales, presupuestada en 754.324,84 euros y que finalizaría en noviembre. Por último, otro de los proyectos subrayados es la renovación de la red de alcantarillado, agua potable y regenerada en la calle Vázquez de Mella y adyacentes, con un coste de casi un millón de euros y que se pretende que finalice en abril.

Obras para el segundo semestre

A partir del mes de julio Aguas de Alicante tiene previsto acometer otras obras. Por ejemplo, la renovación de la red de saneamiento en la céntrica calle Reyes Católicos de Alicante, entre Óscar Esplá y la calle Portugal, con el objetivo de renovar el antiguo colector, en mal estado estructural y con riesgo de hundimiento, por nuevos colectores de gres y hormigón armado, además de coordinar también la renovación de la red de abastecimiento de fibrocemento en el ámbito de la renovación del alcantarillado. Estas obras comenzarían en julio y están presupuestadas en casi 700.000 euros.

A su vez, se encuentra en previsión el nuevo depósito de agua regenerada de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Monte Orgegia, con un presupuesto de algo más de 1,7 millones de euros.

Eficiencia e innovación

La entidad también ha puesto en valor el éxito de infraestructuras destinadas a prevenir inundaciones. Destacan, en este sentido, los datos del depósito anticontaminación José Manuel Obrero, en San Gabriel, que en 2025 sumó 164.900 metros cúbicos almacenados. En su balance global, ella infraestructura ha alcanzado un volumen acumulado de más de 5,6 millones de metros cúbicos desde 2015.

Paralelamente, el Parque La Marjal de Alicante, que acaba de cumplir 10 años, recogió 6.300 metros cúbicos de agua en 2025, y acumula casi 65.000 desde su apertura. Tras la retención, la lluvia es trasladada a las depuradoras para su reutilización en el baldeo de calles o el riego de zonas verdes de la ciudad.

En materia de innovación, Aguas de Alicante ha destacado el lanzamiento del primer Portal de Datos Abiertos del Ciclo Integral del Agua, plataforma diseñada para compartir, de forma sistematizada, información sobre consumos, calidad del agua, pluviometría y depuración, maximizando el valor de los datos.

Se han atendido, también, los avances del Centro de Inteligencia del Agua, que funcionará en su triple vertiente como hub de operaciones, dentro de investigación y espacio de innovación abierta y emprendimiento en la plaza Séneca.

Por último, a nivel europeo, la empresa participa en el Proyecto Harmoni, una iniciativa de innovación circular en el nexo agua-energía con un presupuesto de 7,9 millones de euros para recuperar amoniaco de las aguas residuales y utilizarlo como vector energético de cero carbono en la industria del cemento.