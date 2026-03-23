Sumar activa una campaña de firmas para pedir la dimisión de Barcala por el escándalo de la vivienda protegida en Alicante

Sumar País Valencià ha activado una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión inmediata del alcalde de Alicante, Luis Barcala, a cuenta del escándalo de la promoción de vivienda protegida de Les Naus. La iniciativa supone un nuevo paso en la ofensiva política abierta en torno a un caso que ya ha derivado en comisiones de investigación en el Ayuntamiento y las Cortes y en un fuerte choque entre gobierno y oposición sobre las responsabilidades políticas por las adjudicaciones.

La formación vincula el caso de Les Naus con la crisis de acceso a la vivienda en la provincia. A partir de ahí, llama a firmar una petición dirigida al Ayuntamiento de Alicante en la que reclama la salida de Barcala y sostiene que el episodio de la vivienda protegida exige depurar responsabilidades políticas.

Sumar pasa de la crítica al alcalde y a su equipo a promover una campaña pública de adhesiones con la que busca convertir el caso en un frente de movilización ciudadana. Junto a la dimisión del alcalde, el texto incorpora además otras tres exigencias: la “recuperación pública” del residencial Les Naus, reformas legales para garantizar que la vivienda pública se adjudique “con transparencia y justicia” y que las investigaciones lleguen “hasta el final”.

Dificultad de acceso

En su argumentario, Sumar enmarca la iniciativa en el contexto del fuerte encarecimiento del alquiler y de la dificultad de acceso a la vivienda para miles de familias. La formación presenta la promoción de Les Naus como una oportunidad que debía servir para atender a quienes más lo necesitan en plena emergencia habitacional. A partir de ahí, sostiene que las viviendas fueron “presuntamente adjudicadas de manera irregular a personas vinculadas al entorno del PP” y añade que Barcala fue advertido “mediante informes y alertas”, pero no actuó ni asumió responsabilidades. Se trata, en ambos casos, de afirmaciones incluidas por Sumar en su campaña y formuladas como parte de su lectura política del caso.

La plataforma política se incorpora así a una escalada de presión política que se ha ido alimentando en las últimas semanas en torno a Les Naus, la promoción que se convirtió en el primer gran proyecto de vivienda protegida impulsado en Alicante en más de dos décadas y que ha acabado derivando en una de las principales crisis del mandato para el equipo de gobierno local. La adjudicación de esas viviendas y las irregularidades denunciadas por la oposición han abierto un frente político de gran alcance que ha ido más allá del debate técnico sobre los baremos o los requisitos de acceso y ha acabado golpeando de lleno al Ayuntamiento.

En ese contexto, la oposición ha tratado de situar el foco no solo en las posibles anomalías del procedimiento, sino también en la cadena de decisiones políticas y administrativas que rodeó al proyecto. El gobierno local, por su parte, ha defendido su actuación y ha rechazado las acusaciones de trato de favor o de manipulación, al tiempo que ha sostenido que ha ido dando respuesta a medida que afloraban las incidencias detectadas. La batalla, en cualquier caso, ya no se limita al expediente, sino que se ha desplazado también al terreno del desgaste político directo sobre Barcala.

Campaña

Ahí es donde se sitúa ahora la campaña lanzada por Sumar. El texto evita quedarse en una mera crítica genérica a la gestión municipal y apunta de forma expresa al alcalde como principal responsable político del caso. La formación intenta además insertar esa exigencia de dimisión en un marco más amplio de defensa del derecho a la vivienda, al presentar Les Naus no solo como un escándalo administrativo o político, sino como un símbolo de cómo una promoción llamada a paliar una necesidad social puede acabar convertida, según su interpretación, en un ejemplo de funcionamiento opaco e injusto.

Sumar opta ahora por una campaña de firmas para mantener vivo el caso y elevar la presión sobre el alcalde en un momento en el que la vivienda sigue ocupando un lugar central en la agenda municipal y en el debate social de Alicante. El alcance real de esa movilización y su traducción política estarán ahora condicionados por la evolución del propio caso y por la capacidad de la oposición para seguir sosteniendo el foco sobre una de las polémicas más sensibles del mandato.