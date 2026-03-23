Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas

La provincia de Alicante registra este lunes 23 de marzo por la mañana 45 incidencias en 17 carreteras, según la última actualización del parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:40 horas. La situación más delicada a esta hora se concentra en la A-70, con retenciones en el entorno de Alicante, y en la N-332 en Torrevieja, donde se repiten los problemas de circulación en ambos sentidos.

El aviso más destacado afecta a la N-332 a su paso por Alicante, en el kilómetro 104,219, donde desde las 08:39 horas figura un obstáculo fijo por accidente en sentido decreciente de la kilometración.

A esa incidencia se suma la congestión en la A-70 entre Santa Faz y Fontcalent, donde desde las 08:11 horas se registra circulación irregular entre los kilómetros 10 y 19 en ambos sentidos, uno de los tramos más transitados del área metropolitana.

También presenta complicaciones la N-332 en Torrevieja, con retenciones entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 08:07 horas.

La AP-7 encadena varios accidentes en la provincia

Uno de los focos de la mañana está en la AP-7, donde se acumulan varios siniestros. El más reciente se ha notificado en l’Olla (Altea), en el kilómetro 633,273, con un accidente registrado a las 09:21 horas que mantiene un obstáculo en la calzada.

A este se suma otro accidente en la AP-7 en La Ermita, en el kilómetro 658,03, comunicado a las 08:30 horas, lo que añade presión a esta autopista clave del litoral.

Más accidentes en carreteras principales

Además de los siniestros en la AP-7, la mañana deja otros accidentes repartidos por la provincia:

A-79 en El Bacarot (km 4,624) , desde las 08:26 horas

, desde las 08:26 horas N-340 en Albatera (km 698,835) , desde las 08:01 horas

, desde las 08:01 horas CV-766 en Benidorm (km 2,928), desde las 07:50 horas

A estos se suman incidencias por accidente activas desde el día anterior en vías como Altea la Vella, Fageca o La Estación, que siguen afectando a la circulación.

Obstáculos y nuevas incidencias en aumento

El parte de la DGT incorpora además nuevas incidencias a lo largo de la mañana, como varios obstáculos en la A-31 en la zona de La Estación y Monóvar, notificados entre las 09:27 y las 09:30 horas.

También se mantienen obstáculos en otras vías relevantes como la A-70 en Torrellano, con el arcén cerrado; la N-332 en Orihuela Costa; la N-332 en La Ermita; la A-33 en La Encina o la CV-84 en Aspe.

Obras y cortes que complican aún más la circulación

A la situación por accidentes y retenciones se suman numerosas obras activas en la red viaria.

Destacan especialmente:

Corte total en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent , una de las incidencias más graves

, una de las incidencias más graves Corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya , con afección prolongada

, con afección prolongada Obras en la N-332 entre Pedreguer y Ondara , con carril derecho cerrado hasta las 14:30

, con carril derecho cerrado hasta las 14:30 Trabajos en el túnel de la AP-7 entre Calp y l’Olla , con carril izquierdo cerrado

, con carril izquierdo cerrado Intervenciones en la A-7 (Tibi, Castalla y San Isidro)

Además, continúan las afecciones en la A-79 entre El Bacarot y Torrellano, en la A-70 entre Sant Joan y Mutxamel, en la CV-70 en Benasau y en la CV-700 en Planes, con tramos de circulación alterna.

Entre las incidencias más severas también se mantiene el corte total en la CV-868 en La Matanza (Orihuela) y el cierre de la salida de la A-7 en El Realengo, vigente desde hace meses.

Un mapa de tráfico muy cargado en hora punta

El conjunto de incidencias dibuja un escenario complicado en la red viaria de Alicante, con problemas tanto en grandes autovías como en carreteras secundarias.

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La combinación de accidentes, retenciones y obras en plena hora punta está provocando una mañana de circulación irregular en buena parte de la provincia, especialmente en los accesos a Alicante y en los ejes del litoral.