Villafranqueza culmina su gran Entrada de Moros y Cristianos

El barrio de Villafranqueza en Alicante ha vivido este domingo uno de los momentos principales de sus fiestas con la celebración de la Entrada Mora y Cristiana, el acto central de la jornada y el de mayor participación por parte de las 14 comparsas.

Villafranqueza arranca sus fiestas de Moros y Cristianos / Héctor Fuentes

El desfile ha reunido a las formaciones moras y cristianas, que han recorrido las calles del barrio, concentrando a público a lo largo del itinerario.

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Tras este acto, la programación ha continuado con el resto de actividades previstas dentro de la jornada, enmarcadas en las fiestas de Moros y Cristianos del barrio, que se desarrollan durante estos días con diferentes propuestas dirigidas a vecinos y visitantes.