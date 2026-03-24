Alicante amplía el horario nocturno de los restaurantes durante las procesiones de Semana Santa

Los bares y restaurantes de Alicante podrán abrir durante una hora más las noches de procesión de la Semana Santa, para dar servicio a cofrades, vecinos y visitantes cuando finalicen los recorridos religiosos. El alcalde Luis Barcala ha firmado un decreto por el que se acuerda prolongar el horario de cierre la hostelería, pasando de la 1:30 de la madrugada a las 2:30, entre el Domingo de Ramos (29 de marzo) y el Viernes Santo (3 de abril). Una petición que ha partido de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, con el apoyo de Apeha, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante.

Según ha informado el ejecutivo local este martes, la medida no afecta a los veladores y terrazas, que mantienen el mismo horario de retirada marcado en la ordenanza municipal, sino que se ciñe exclusivamente al interior de los establecimientos, que dispondrán además de 15 minutos extra para efectuar el desalojo y cierre del local. La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, ha anunciado la decisión extraordinaria resaltando "el interés de hermandades y cofradías en contar con más margen en el servicio de hostelería" para poder atender a los clientes una vez finalizan las procesiones, que se extienden en muchos casos hasta más allá de la medianoche durante toda la semana y, de manera especial, en el Jueves Santo.

Medida turística

En el decreto se justifica también la medida de acuerdo con el interés de los visitantes, "teniendo en cuenta que la Semana Santa de Alicante está declarada de Interés Turístico Nacional, y que conlleva una gran afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros", aunque también se pretende que sirva para atender a los propios participantes en las estaciones de penitencia. Entre el Domingo de Ramos y el de Pascua de Resurrección, la Semana Santa de Alicante ofrecerá 27 procesiones, prolongándose algunas de ellas hasta entrada la madrugada, siendo la de la Buena Muerte o del Silencio la que tiene la recogida más tardía a las 2 horas.

De acuerdo con el ejecutivo de Barcala, la resolución con la extensión de los horarios fue comunicada en primer término a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, así como a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante, a la dirección territorial de la Conselleria de Emergencias e Interior y a la Policía Local de Alicante, para su conocimiento y efectos oportunos, además de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.