Nuevo traje para la Virgen en el aniversario del Cristo del Perdón

El Jueves Santo en Alicante guarda un espacio para la introspección más profunda. Cuando las luces se apagan en la concatedral de San Nicolás y el murmullo se transforma en oración, la Hermandad Penitencial del Perdón, conocida popularmente como "la de los sacos", se dispone a recorrer la ciudad envuelta en silencio, cruz y penitencia.

No hay estridencias ni artificios. Solo el sonido grave de los tambores, el roce de las vesta de yute y el rezo constante del rosario marcan el ritmo de una procesión que se distingue por su austeridad. Este 2026, además, ese recogimiento adquiere un significado especial: la hermandad celebra su setenta aniversario, una efeméride que introduce novedades sin alterar su esencia. "La procesión sale en la noche del Jueves Santo, que es el día más importante dentro de la Semana Santa, el día donde no se cierran las iglesias, donde se vela al Señor", explica el vicepresidente de la hermandad, Fernando Dolera.

El cortejo está compuesto por dos tronos: el Cristo del Perdón, representado en un calvario junto a los ladrones Dimas y Gestas, y la Virgen María Medianera de Todas las Gracias. Ambos avanzan acompañados por hermanos que portan cruces de madera y antorchas, rezando el rosario durante todo el recorrido. "Salimos a la calle rezando el rosario, de una manera humilde y respetuosa. Es un día muy importante de recogimiento", relata Dolera.

Salimos a la calle rezando el rosario, de una manera humilde y respetuosa, es un día muy importante de recogimiento Fernando Dolera — Vicepresidente de la hermandad

Una novedad marcada por la efeméride

Uno de los rasgos más característicos de esta hermandad es la ausencia de luz. "Vamos a salir a oscuras, como siempre, con nuestros tambores, con ese toque que llama a la oración", apunta el vicepresidente de la hermandad.

Ese sonido, ejecutado por la Asociación Valenciana de Tambores, es único en la Semana Santa alicantina. A él se suma la presencia de promesas y la escolta de la Policía Nacional, hermano mayor honorífico de la hermandad, que acompaña el recorrido con solemnidad.

Este año además, la hermandad celebra el setenta aniversario de su fundación, en 1956, una efeméride que marca este año de forma especial. Con motivo de esta celebración, la Virgen estrenará una nueva vestimenta, un elemento poco habitual en una hermandad caracterizada por su sobriedad. "Es un traje muy bonito y tenemos mucha ilusión, porque nuestra Virgen es muy austera y siempre la hemos llevado de una manera austera", explica Dolera.

Este cambio no rompe con la tradición, sino que la matiza, aportando un nuevo detalle que subraya la importancia de la efeméride sin desvirtuar el carácter penitencial del cortejo.

Setenta años de fidelidad

La hermandad ultima estos días los preparativos del cortejo procesional, en los que participa activamente la comunidad escolar del colegio CEU Jesús María de Alicante. "Como siempre, el colegio CEU Jesús María ayudará a llevar la Virgen, la gran mayoría, pero también al Cristo", explica Dolera, poniendo en valor la implicación de las nuevas generaciones.

La salida desde la plaza de Abad Penalva, la subida por la calle Labradores o el paso por la avenida de la Constitución serán algunos de los puntos clave para contemplar una procesión que exige destreza, especialmente en la maniobra inicial del trono del Cristo.

Noticias relacionadas

Desde su fundación en el seno de la Congregación Mariana de Alicante, la Hermandad Penitencial del Perdón ha mantenido una línea clara: vivir la Semana Santa desde la austeridad y la oración. Hoy, setenta años después, ese espíritu permanece intacto. La incorporación de un nuevo traje para la Virgen y la conmemoración del aniversario no hacen, sino reforzar una identidad basada en la humildad.