La Buena Muerte, el silencio más sobrecogedor con la vista en el centenario

Cuando la noche cae sobre Alicante el Jueves Santo, hay un momento en el que la ciudad parece contener la respiración. Desde la Puerta Negra de la concatedral de San Nicolás, en penumbra, comienza a gestarse una de las escenas más sobrecogedoras de la Semana Santa: la Procesión del Silencio. No hay palabras, apenas el eco lejano de una fanfarria que anuncia lo que está por llegar. Después, todo es recogimiento.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Angustias se prepara para su estación de penitencia con la solemnidad que la define desde hace casi un siglo. Este 2026, además, lo hace con la mirada puesta en una efeméride histórica: el inicio de su centenario fundacional, que marcará el futuro inmediato de la corporación.

Casi a media noche del Jueves Santo, la procesión se adentra en las calles del Casco Antiguo. Allí, el silencio no es ausencia, sino lenguaje. "Es la llamada procesión del silencio en Alicante", explica el hermano mayor, Luis Gómez Llinares, quien añade: "Tiene un recogimiento que tenemos todos los hermanos, la seriedad de ella, las imágenes que sacamos y, sobre todo, los acompañantes que van de promesas tras el Cristo y la Virgen", apunta Gómez.

Ese recogimiento de todos los hermanos en la estación de penitencia es lo mejor que tiene Luis Gómez — Hermano mayor

Un recorrido para el recogimiento

El cortejo, encabezado por una fanfarria, un conjunto musical de viento-metal y percusión que acompaña a la procesión, rompe brevemente la quietud para anunciar su llegada. Pero tras ese aviso, el silencio se impone con rotundidad. "El resto del cortejo va en absoluto silencio, ese recogimiento de todos los hermanos en el transcurso de la estación de penitencia es lo mejor que tiene", subraya Gómez

El itinerario, cuidadosamente elegido, discurre por las estrechas calles del Casco Antiguo que se convierten en escenario de una procesión que encuentra en la oscuridad y la sobriedad su mayor fuerza expresiva. Momentos como el canto de los misereres en enclaves como la salida y el retorno a la concatedral de San Nicolás intensifican una experiencia que trasciende lo visual.

A ello se suma la fuerza de sus imágenes: el Cristo de la Buena Muerte, una talla anónima del siglo XVI, y Nuestra Señora de las Angustias, obra atribuida a Francisco Salzillo en el siglo XVIII y única de este autor que procesiona en la capital aicantina. Ambas, rodeadas de promesas, avanzan en un ambiente de profunda devoción.

Ajustes y mirada al centenario

En el plano patrimonial, la hermandad continúa trabajando en la mejora de sus tronos. "Este año tenemos terminar de retocar las iluminaciones de los tronos", señala el hermano mayor, un trabajo que ya iniciaron el pasado año.

Sin embargo, el horizonte inmediato va más allá de esta Semana Santa. "Hay novedades más importantes que vendrán después, conforme acabe esta Semana Santa comenzará el centenario fundacional de la hermandad. Estamos preparando grandes novedades por ello", adelanta el hermano mayor.

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Este aniversario, que conmemorará la fundación en 1926, se perfila como un momento clave para una corporación que nació precisamente con la intención de instaurar una procesión de silencio en la ciudad. En la noche alicantina, cuando todo calla, la Buena Muerte habla sin palabras. Y este 2026, ese silencio se llena de historia y de futuro.