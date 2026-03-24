A la calle 1.400 auxiliares de conversación de inglés por la falta de coordinación con el Gobierno

La Conselleria de Educación ha anunciado su decisión de abandonar el programa de auxiliares de conversación que implantó el Gobierno del Botànic en los centros educativos públicos para reforzar la competencia oral de los alumnos con la colaboración del ministerio. Estos profesores son nativos.

El Consell ha vinculado su decisión, que implicará que 1.400 profesionales sean despedidos, con "las trabas administrativas y a la falta de coordinación del Gobierno central". El departamento autonómico ya advirtió hace un mes del "peligro" que corría la iniciativa porque la Administración central no estaba pagando las cuotas de la Seguridad Social. Según su responsable, Carmen Ortí, la Generalitat ha tenido que afrontar cerca de 19 millones de euros por esta iniciativa y ha culpado al Estado del "caos" que va a generar en la enseñanza al tener que cancelar el refuerzo oral.

El programa, liderado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se enmarca en la acción educativa exterior y se articula mediante convenios bilaterales con otros países. La iniciativa permite la movilidad de auxiliares españoles al extranjero y de auxiliares internacionales a España, todos ellos con visado de estudiante, según ha explicado la conselleria. En el caso de la Comunidad, la financiación contempla exclusivamente una ayuda mensual de 1.000 euros para manutención y alojamiento, así como cobertura sanitaria —cuando no se dispone de tarjeta sanitaria europea— y un seguro de responsabilidad civil y repatriación, tal y como ha explicado el departamento autonómico.

La consellera de Educación ha denunciado una “descoordinación flagrante” entre los ministerios de Trabajo y Educación, así como una actuación “arbitraria”, al realizar inspecciones laborales sobre auxiliares financiados por las comunidades autónomas y excluir de las mismas a los dependientes del cupo estatal.

La Conselleria se escuda en que ha cumplido "estrictamente las condiciones establecidas en los convenios, que no incluyen la obligación de cotizar a la Seguridad Social". No obstante, asegura que la Inspección de Trabajo ha emitido tres actas de liquidación por un importe total de 3,7 millones de euros en cotizaciones desde abril de 2021, al considerar a los auxiliares como personal laboral. Además, ha informado, ahora una vez ha cancelado el programa, de que se ha impuesto una sanción de 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario sin permiso de trabajo, lo que eleva el importe total de las multas a 15 millones de euros.

La Sectorial de Educacion entre las comunidades autónomas, con la presencia de Carmen Ortí / INFORMACIÓN

"Inaudito" e "incoherente"

Ante esta situación, Ortí ha calificado de “inaudito” que la Generalitat deba abonar una cantidad millonaria por aplicar un programa conforme a los términos fijados por el propio Ministerio de Educación. Asimismo, ha subrayado que esta cuantía podría destinarse a mejoras educativas en lugar de cubrir sanciones derivadas, a su juicio, de la actuación del Ejecutivo central.

La consellera también ha cuestionado que la responsabilidad recaiga exclusivamente en la Administración autonómica, "pese a que la selección de los auxiliares y la determinación de sus nacionalidades corresponde al ministerio". Igualmente, la máxima responsable de administración educativa ha señalado "la incoherencia de considerar a estos auxiliares como personal laboral, dado que la normativa vigente reserva la función docente al personal funcionario, lo que, en su opinión, excluye la aplicación de la legislación laboral ordinaria".

Finalmente, Ortí ha recordado que en Andalucía se produjo recientemente una situación similar y que el Ministerio de Educación se comprometió a ofrecer una solución que aún no se ha materializado. A ello se suma, según ha denunciado, la falta de publicación de la convocatoria del programa para el curso 2026-2027, que en años anteriores se difundía a comienzos de febrero.

Críticas de Compromís

El portavoz de Educación de Compromís en las Cortes, Gerard Fullana, ha tachado de "vergonzosa" la decisión de la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, de despedir a las personas auxiliares de conversación de los centros educativos. "Compromís envió auxiliares de conversación a todas las escuelas e institutos precisamente por una cuestión muy importante: potenciar la oralidad, el uso práctico del inglés. Hasta ese momento las familias tenían que pagarlo de su bolsillo recurriendo a academias privadas y ahora el PP, con una excusa nefasta, lo que hace es que la gente tenga que volver a pagar academias privadas”, ha valorado Gerard Fullana.

Según la coalición valencianista, cuando estaba al frente de la Conselleria de Educación, decidió ampliar los auxiliares de conversación de forma generalizada para los centros educativos públicos de la Comunidad, con el objetivo de que todas las escuelas, los institutos e incluso Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Adultos contaran con auxiliares de conversación, especialmente de inglés.

La inversión para hacerlo posible llegó directamente desde la conselleria y se pasó de la veintena de auxiliares del ministerio, a casi 800 el primer curso de implantación generalizada, hasta llegar a los 1.400 en cursos posteriores, tal y como ha informado Compromís.

La formación ha deunciado, además, que tras la implantación generalizada del programa para garantizar y mejorar las competencias lingüísticas del alumnado en una tercera lengua como el inglés, este curso el gobierno del PP ya dejó sin auxiliares de conversación a centros educativos públicos, Escuelas de Idiomas y Escuelas de Adultos para reconducirlos a centros concertados.