El Cheque Bebé de Alicante vuelve en 2026 con importantes novedades

El Ayuntamiento de Alicante lanza una nueva convocatoria del Cheque Bebé para 2026, que contará con el doble de presupuesto que el año anterior y dará prioridad a aquellos solicitantes que no pudieron acceder en el 2025 al agotarse los fondos reservados para ello. La cuantía total de las ayudas alcanzará los 200.000 euros, según ha informado este martes el gobierno local de Luis Barcala.

La nueva campaña del Cheque Bebé "tiene como doble objetivo apoyar a las familias y fomentar la natalidad en Alicante”, tal y como ha explicado la concejala de Bienestar Social, Begoña León. "Pueden solicitarla los matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales para todos los nacimientos y adopciones que tengan lugar en 2026", añade León. El plazo de solicitud de la ayuda será de tres meses, a contar desde el día siguiente al del nacimiento o adopción. En el caso de los ocurridos en el año 2026, en fecha anterior a la publicación de la convocatoria, el plazo de los tres meses para su solicitud se contará desde esta fecha.

Por otro lado, las solicitudes de ayudas de la convocatoria de 2025 que no pudieron ser atendidas por la falta de presupuesto, se tramitarán prioritariamente en esta nueva convocatoria de 2026, sin necesidad de volver a presentar la documentación.

Requisitos

Según la convocatoria, la ayuda se otorgará por estricto orden de solicitud, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa correspondiente: ser español o extranjero con residencia legal en España; ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado; estar empadronados en la ciudad de Alicante y, al menos, uno de los progenitores contar con una antigüedad de cuatro años ininterrumpidos; estar el recién nacido empadronado por primera vez en la ciudad de Alicante, en el domicilio del beneficiario de la ayuda.

También se requiere ser titular de una cuenta bancaria y estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT y el Ayuntamiento de Alicante, así como con la Seguridad Social. La solicitud se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante, en el trámite específico habilitado para ello: ‘Solicitud de ayudas por nacimiento o adopción 2026’. También podrán presentarse presencialmente en cualquier oficina SAIC (Servicio de Atención e Información al Ciudadano) del término municipal de Alicante, o por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.