La Escuela de Idiomas de Alicante busca profesor de portugués

La falta de docentes de portugués ha dejado sin clase a unos 40 alumnos en la Escuela de Idiomas de Alicante en la recta final del curso. El centro de enseñanza de idiomas lleva dos semanas tratando de sustituir a una docente por una baja médica, pero las dos adjudicaciones que ha sacado la Conselleria de Educación para tratar de cubrir esta plaza han resultado fallidas.

"Nadie cumple los requisitos que pide la Administración autonómica, tener la titulación de Filología portuguesa o cualquier otra Filología o Traducción, con el título de C2 de esta lengua", explica Isabel Orellana, la directora, quien asegura que se han visto obligados a contactar con universidades y organizaciones lusas para tratar de encontrar a un profesor, sin éxito por ahora.

Este último inconveniente, sumado a las ausencias reiteradas de la profesora desde que empezaron las clases en septiembre, sin que estas sean sustituidas, ha provocado que al menos una decena de alumnos haya pedido la anulación de la matrícula y la devolución de las tasas.

Los afectados lamentan que no se les van a impartir, ni mucho menos, las horas obligatorias de su currículo, por lo que han reclamado su baja a la dirección de la escuela de idiomas, que también ha reconocido el problema. Sin embargo, la Inspección educativa ha declinado ingresar a los alumnos los alrededor de 100 euros de tasa que abonaron a principio de curso al considerar que ya se ha hecho uso de la misma.

Para enseñar portugués hay que contar con la titulación o al menos tener Filología o Traducción con un C2 del idioma

La Escuela oficial de Idiomas de Alicante / Jose Navarro

Sin manos suficientes

Estos alumnos han mostrado su malestar por la falta de soluciones para cubrir al personal y por el perjuicio que han sufrido ante las interrupciones constantes de las clases, que han lastrado el aprendizaje del idioma. Esta situación ha afectado a cuatro grupos de unos diez alumnos cada uno, que son los que tenía asignados la docente que se encuentra de baja.

Sin embargo, la directora del centro asegura que la otra profesora de portugués, que imparte clases a otras cuatro unidades, está aceptando, dentro del horario de sus clases, a los alumnos que se han visto afectado por la baja de la otra docente.

Estudiantes muestran su malestar por el perjuicio sufrido a lo largo de todo el curso

La responsable de la escuela ha rechazado que sea posible que la profesora que está en activo pueda asumir temporalmente todos los grupos. Por el momento, la profesional que permanece sin cubrir tiene una baja de médica de unos 30 días, por lo que hasta el próximo mes no está previsto que puedan reanudarse las clases de portugués con normalidad.

La tardanza en cubrir las bajas, entre otras cosas por la dificultad para encontrar a profesores o la lenta burocracia, ha sido una queja muy reiterada en los últimos años en las escuelas de idiomas, incluida la de Alicante. Sin embargo, al margen de las clases de portugués, desde la dirección del centro declinaron que haya más problemas, por ahora, en este centro educativo público.