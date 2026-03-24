El gobierno de Barcala responde a la Generalitat y hará festivo local en Alicante el 24 de junio de 2027

El gobierno de Luis Barcala ha despejado la principal incógnita abierta en Alicante tras la decisión de la Generalitat de dejar fuera el 24 de junio del calendario laboral autonómico de 2027. El Ayuntamiento reservará uno de sus dos festivos locales para declarar no laborable el día grande de las Hogueras del próximo año, de modo que San Juan seguirá siendo festivo en la ciudad pese a que el Consell lo haya suprimido tanto de la lista de jornadas retribuidas y no recuperables como de la fórmula alternativa de festivo recuperable.

La confirmación la ha dado este martes la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, al ser preguntada por el efecto que puede tener esa decisión sobre la Fiesta y por si el ejecutivo local se plantea pedir a la Generalitat que, al menos, restituya la jornada como festivo recuperable. La respuesta del gobierno municipal pasa por asumir la decisión autonómica como un hecho consumado y resolverla por la vía local. “Es una decisión de la Generalitat. Nosotros vamos a establecerlo como festivo local, que es lo que nos interesa a los alicantinos”, ha señalado Cutanda.

Con ese movimiento, el gobierno local da por hecho que utilizará uno de los dos únicos festivos locales de que dispone cada año para blindar el 24 de junio de 2027. La consecuencia práctica de ese encaje ya se conocía desde que el Consell aprobó el calendario laboral: al quedar fuera San Juan del listado autonómico, Alicante se ve obligada a gastar uno de esos dos días si quiere mantener el carácter no laborable de la jornada central de sus fiestas oficiales. Eso deja además el 23 de junio, en principio, como laborable.

Nosotros vamos a establecer el 24 de junio como festivo local, que es lo que interesa en Alicante Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno (PP)

La decisión de la Generalitat había reabierto en Alicante un viejo malestar alrededor del trato dado al día grande de las Hogueras en comparación con otras grandes celebraciones de la Comunidad Valenciana. Mientras el 19 de marzo, festividad de San José y día central de las Fallas, conserva su condición de festivo autonómico, el 24 de junio vuelve a salir del calendario general. Tampoco se ha optado esta vez por la solución intermedia del festivo recuperable, una fórmula aplicada en años anteriores que permitía librar la jornada a cambio de devolver después las horas.

El propio Consell justificó esa renuncia al festivo recuperable en la preferencia trasladada, según la Generalitat, por colectivos empresariales, educativos y sanitarios, que veían esa opción problemática desde el punto de vista organizativo. En Alicante, sin embargo, la decisión ha sido recibida con rechazo en sectores vinculados a la Fiesta, la hostelería, el comercio y también entre los grupos políticos de la oposición, que en los últimos días habían cuestionado tanto el fondo de la medida como el mensaje institucional que proyecta sobre las Hogueras.

No en vano, 2027 será el primer 24 de junio en once años que no figure como festivo autonómico. Desde 2017, San Juan había sido festivo en toda la Comunidad Valenciana salvo en 2021, 2024 y 2025, ejercicios en los que se mantuvo como jornada recuperable. La novedad del próximo año reside en que desaparece también esa vía, lo que obliga a Alicante a resolver el encaje por su cuenta si quiere preservar el día grande de las Hogueras como jornada no laborable en la ciudad.

Las Hogueras de Alicante son un referente y vamos a esperar a los visitantes con los brazos abiertos Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno (PP)

La respuesta de Cutanda no entra a valorar de forma directa el posible perjuicio que la pérdida del festivo autonómico puede tener sobre la llegada de visitantes desde otros municipios, una de las críticas planteadas en los últimos días por representantes de la hostelería, del comercio y del mundo festero. Sí deja claro, en cambio, que el gobierno local no renuncia a proteger institucionalmente el 24 de junio y que lo hará desde su propio margen de maniobra. “Las Hogueras tienen muchos visitantes, vienen muchos hermanos de otras fiestas de la Comunidad Valenciana, que lo hacen porque quieren disfrutar de las fiestas oficiales de Alicante. Y disfrutar de las Hogueras de Alicante, que son un referente”, ha afirmado la portavoz municipal.

Ese planteamiento le permite al equipo de gobierno tratar de trasladar una imagen de respuesta rápida ante una decisión que había generado descontento en la ciudad. Al mismo tiempo, el ejecutivo local no anuncia por ahora una ofensiva ante la Generalitat para recuperar el 24 de junio como festivo autonómico o al menos recuperable, sino que da prioridad a garantizar que Alicante mantenga la jornada como festiva dentro de su propio calendario. “Así que les vamos a esperar con los brazos abiertos. Nos llena de orgullo como alicantinos cuando es festivo autonómico”, ha añadido.

La decisión municipal cierra así, al menos en el plano práctico, el principal frente abierto tras la aprobación del calendario laboral de 2027. San Juan seguirá siendo festivo en Alicante, pero lo hará a costa de uno de los dos días locales de libre disposición que tiene el Ayuntamiento y no por reconocimiento autonómico de una fecha que, año tras año, vuelve a quedar sometida a discusión.