Las Hogueras impulsan un premio para recuperar la crítica en el desfile del Ninot de Alicante

El desfile del Ninot se prepara para recuperar una de sus esencias más auténticas: la crítica. Así lo anunció el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, durante la asamblea ordinaria celebrada este martes en la Casa de la Festa. Con el objetivo de devolver el espíritu satírico y reivindicativo que dio origen a este acto, la entidad festera pondrá en marcha un nuevo premio para reconocer a las comisiones que incorporen elementos de crítica social, política o festera en sus disfraces.

"Vamos a premiar con carácter humorístico o satírico a aquellos disfraces que fomenten la crítica en su foguera", explicó Olivares, quien insistió en que no se trata de sustituir los reconocimientos existentes, sino de reforzar una parte esencial de la fiesta.

El nuevo galardón valorará a las comisiones que lleven un disfraz en el desfile del Ninot con detalles críticos integrados en su indumentaria. "Queremos que las comisiones se impliquen en recuperar el espíritu del desfile, que nació con la intención de sacar la crítica de las hogueras y barracas a la calle", añadió Olivares. Los detalles sobre cómo será el funcionamiento de este reconocimiento se dará a conocer en los próximos días de forma directa a las comisiones por parte de la Federació.

Nueva ubicación para Fogueres en Nadal

Durante la misma asamblea, David Olivares confirmó que la tradicional cena de Fogueres en Nadal no podrá celebrarse en el restaurante Juan XXIII debido a cuestiones de relacionadas con la seguridad. Aun así, la entidad gestora de la Fiesta ya ha cerrado un nuevo espacio para 2026, cuyo director ha sido agradecido públicamente.

Este año, el evento traerá dos novedades destacadas: tendrá lugar en IFA con el catering de Juan XXIII y no habrá límite de asistentes. "Queremos que sea una auténtica fiesta para las hogueras y las barracas y creemos que este espacio puede aportar mucho a la celebración", apuntó el presidente de la Federació.

En cuanto a la subvención al monumento, en la asamblea de la Federació de Fogueres se dio cuenta de que esta convocatoria todavía no se ha publicado, pese a que se anunciaron para febrero, y, que cuando se realice, el plazo de presentación de solicitudes contará con 20 días naturales desde su aparición en el boletín oficial.

Concurso de cartel anunciador y reforma del reglamento de la Bellea del Foc

El área de Imagen publicará el 31 de marzo las bases del concurso para elegir el cartel anunciador de las Hogueras. Será el segundo año consecutivo que se celebra este certamen abierto, tras abandonar el encargo a estudios de diseño. El cartel ganador el pasado año fue obra de la alicantina Sofía Escolano.

En cuanto al reglamento de la Bellea del Foc, la Federació ha concluido su propuesta de reforma y enviará el texto a las comisiones para que puedan presentar enmiendas durante los próximos quince días. Tras este periodo, se celebrará una asamblea extraordinaria para votar la aprobación definitiva de los nuevos estatutos.

Una nueva barraca y más actos previstos

La comisión de Puente Villavieja sumará a su estructura la nueva barraca "A la llum de la palmera", cuya incorporación ha recibido informe favorable de la federación y se formalizó el 23 de marzo.

También se detallaron aspectos logísticos de las galas de candidatas, que este año volverán a celebrarse en la Rambla. Se asignarán 16 sillas por comisión. Los ensayos infantiles serán el 23 de abril, mientras que las galas tendrán lugar los días 24 (infantil) y 25 (adulta). Las elecciones de la Bellea del Foc se desarrollarán del 26 al 28 de abril. "Este año cabremos todos en la plaza, pero quizás el año que viene haya que reducir entradas", advirtió Olivares.

La entrega de entradas para las galas de candidatas se realizará del 7 al 9 de abril. Cada foguera recibirá 16 entradas, y las barracas podrán solicitar hasta dos por correo electrónico.

Para la Elección de la Bellea del Foc, se asignarán 40 entradas por hoguera a siete euros cada una, con dos pases adicionales para candidatas. Las no retiradas se pondrán a la venta a partir del 9 de abril. Todas las entradas deberán recogerse en el área de Economía, en la Casa de la Festa, entre las 19:00 y las 20:30. La entrega de recompensas se celebrará el 30 de mayo en los jardines del MARQ.