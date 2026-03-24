Un 20 % de los niños de la provincia de Alicante tiene el colesterol alto

Tener elevados de colesterol en sangre no es un problema exclusivo de los adultos. También puede aparecer en niños y adolescentes, y a menudo no produce síntomas, por lo que puede pasar desapercibido si no se realizan controles médicos. Detectar estas alteraciones desde edades tempranas es fundamental para prevenir problemas cardiovasculares en la edad adulta. La dislipemia, que es como se denomina la alteración en los niveles de lípidos en sangre, aumenta drásticamente el riesgo de infarto, ictus y aterosclerosis, y se diagnostica con un perfil lipídico en sangre.

El colesterol es una sustancia necesaria para el organismo, pero cuando sus niveles son altos, especialmente el colesterol LDL (malo), puede acumularse en las arterias desde la infancia. Este riesgo aumenta con hábitos poco saludables, como alimentación inadecuada o sedentarismo, aunque en muchos casos tiene origen genético, como ocurre en la hipercolesterolemia familiar, que en la provincia de Alicante tiene una prevalencia de un caso cada 200 menores, y que se concentran en Alicante, Elche y la Vega Baja.

En la provincia hay más casos de un trastorno genético en el metabolismo de las grasas que pasa de padres a hijos

Sociedades científicas como la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Arterioesclerosis recomiendan realizar cribados universales entre los 2 y los 10 años, y en niños con antecedentes familiares o cifras muy elevadas de colesterol estudios más específicos y tratamiento bajo supervisión médica. Estos cribados se hacen en países como Eslovenia a los 5 años, mientras en Andalucía se realiza durante el cribado neonatal y en Castilla-León se hace de forma oportunista, cuando hay antecedentes familiares: algo similar se lleva a cabo en la provincia.

La prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento adecuado son esenciales. Mantener una dieta equilibrada —rica en frutas, verduras, legumbres y pescado— junto con actividad física regular constituye la base del tratamiento. Es especialmente importante limitar el consumo de grasas saturadas, presentes en alimentos ultraprocesados, bollería industrial, embutidos y carnes grasas, ya que estas favorecen la aterosclerosis y la aparición de enfermedad cardiovascular prematura, en favor de otras como pollo o conejo.

Lipoproteína(a)

En los últimos años ha cobrado especial relevancia la lipoproteína(a), una partícula similar al colesterol LDL, pero especialmente perjudicial para las arterias. Sus niveles están determinados principalmente por la genética y apenas se modifican con dieta o ejercicio. Por ello, se recomienda medirla al menos una vez en la vida, sobre todo en niños y adolescentes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. El 25 de marzo, Día Mundial de la Lipoproteína(a), es una oportunidad para concienciar sobre su importancia y promover su detección temprana, tal y como explica José Pastor, jefe de Pediatría del Hospital General de Elche.

Aunque la atención especializada a niños con dislipidemias se desarrolla en el este centro desde 2006, su acreditación oficial en 2026 reconoce la trayectoria consolidada de la Unidad de Lípidos Avanzada de Pediatría, que permite detectar y tratar de manera precoz el colesterol elevado en niños y adolescentes. Actualmente, el equipo está formado por 2 pediatras expertos en lípidos, 1 cardiólogo infantil y una enfermera. Atiende a la población pediátrica del Departamento de Salud de Elche y de las áreas integradas de Torrevieja, Orihuela y Elx-Crevillent, ofreciendo atención especializada adaptada a cada niño y su familia.

Estudio internacional sobre terapias dirigidas por ARN mensajero La citada unidad pediátrica de lípidos participa en un estudio internacional orientado a evaluar y optimizar tratamientos innovadores para las dislipidemias en población pediátrica. Este ensayo forma parte de una colaboración global que investiga nuevas estrategias terapéuticas basadas en tecnologías avanzadas, incluidas terapias dirigidas por ARN mensajero. A diferencia de los tratamientos convencionales que se administran de forma diaria o semanal, los compuestos estudiados se diseñan para ser inoculados mediante inyecciones subcutáneas con una frecuencia mucho menor, lo que podría mejorar la adherencia al tratamiento y su eficacia, especialmente en niños y adolescentes.

Pruebas a un menor con sobrepeso en el Hospital de Sant Joan / Pilar Cortés

Sobrepeso

Las sociedades científicas recomiendan evaluar el perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos) en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. La prevalencia de valores lipídicos anormales es tres veces mayor en niños con obesidad que en aquellos con un índice de masa corporal saludable (43 % frente al 14 %). El patrón de dislipidemia más frecuente en la infancia con sobrepeso son los triglicéridos altos asociados a niveles bajos de HDL, aunque también pueden elevarse el colesterol total y LDL.

En niños de 3 a 5 años con obesidad, alrededor del 10 % presentan triglicéridos altos y HDL bajo. A medida que aumenta la clasificación de peso, también se incrementa la prevalencia de alteraciones lipídicas, con un 40 % de HDL en niños con obesidad.

Para niños con sospecha de hipercolesterolemia familiar, las guías recomiendan evaluar el perfil lipídico entre los 2 y 9 años sobre todo si tienen sobrepeso, mientras que en aquellos con sobrepeso u obesidad sin antecedentes familiares se recomienda un panel lipídico a partir de los 10 años. Estos niveles anormales se asocian con aterosclerosis subclínica en la infancia y predicen riesgo cardiovascular en la edad adulta.

Dieta mediterránea

Según explica el doctor Pastor, "hemos visto que a los niños con obesidad y sobrepeso les baja el colesterol bueno y les sube el total y los triglicéridos. Además de quitarle las grasas saturadas, les tenemos que eliminar de la dieta los hidratos de carbono de absorción rápida". Ese patrón predomina en la infancia desde que aumentó la obesidad porque antes a los niños con colesterol se les elevaba exclusivamente el bueno.

El manejo nutricional en la hipercolesterolemia familiar enfatiza la dieta mediterránea, reduciendo colesterol y grasas saturadas, y promoviendo el consumo de aves, pescado, verduras y frutas. En niños con obesidad y dislipemia, además de grasas saludables, se debe limitar el consumo de azúcares añadidos para prevenir resistencia a la insulina.

Detectar y actuar a tiempo es una inversión en salud que ayuda a reducir riesgos a largo plazo y a promover una vida más saludable desde la infancia hasta la edad adulta.