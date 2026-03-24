Preocupación vecinal por las grietas en Santa Cruz a pocos días de las procesiones de Semana Santa en Alicante

“Llevamos años con el mismo problema y seguimos igual”. La de Dolores Jover, vecina del barrio de Santa Cruz, es una de las muchas voces que protestan por el deterioro de la zona, aún más visible cuando se acercan las fechas de Semana Santa, en las que este pequeño rincón del corazón de Alicante vive sus días grandes con las procesiones.

La más esperada en este barrio es la del Miércoles Santo, 1 de abril, cuando desde las 19:00 tendrá lugar la bajada y la subida desde la ermita para que los costaleros recorran diversas calles. Faltan ocho días para esta cita multitudinaria, y la puesta en escena previa no está ahora mismo a la altura del acontecimiento.

Llevamos así muchos años y estamos preocupados, sobre todo cuando llueve mucho Mari Nieves González — Vecina de Santa Cruz

En los muros que rodean la ermita de Santa Cruz desde abajo, por ejemplo, se observa una grieta de grandes dimensiones y que transmite una evidente sensación de peligro. En el recorrido de la procesión, concretamente en la calle San Antonio, junto a la cruz que se erige junto a la calle San Rafael, se observa otra grieta importante.

Se está exigiendo que se arreglen las grietas desde hace años y aún no han hecho nada María José Tarancón — Vecina de Santa Cruz

A todo ello hay que sumar los desperfectos en el parterre que acoge plantas en la calle San Rafael, donde también se ven adoquines sueltos y donde hace un mes cayó un cactus de grandes dimensiones; la pérgola de la plaza ubicada entre las calles de San Bartolomé y San Luis, sujetada con cuerdas; y el foso que se encuentra junto a la subida a Santa Cruz, tapado por una valla suelta, como también lo está la que intenta impedir el acceso alternativo al castillo de Santa Bárbara a través de la calle Teniente Daoiz, adyacente a la avenida Jaime II.

Quejas

Entre las principales preocupaciones está el temor a que “cualquier día haya una desgracia”, dice un vecino que pasea junto a la ermita de Santa Cruz. “Llevamos así muchos años y estamos preocupados, sobre todo cuando llueve mucho”, apunta Mari Nieves González en referencia a las grietas en los muros, que considera, a su vez, que “por Semana Santa puede ser más peligroso porque hay más gente, pero el riesgo existe todo el año: aquí siempre hay turistas”, recuerda.

Acceso a la ruta hacia el castillo de Santa Bárbara, tapado con vallas fácilmente desplazables. / INFORMACIÓN

Pese a estas quejas, la vecina matiza que el Ayuntamiento “está actuando, cuando pasa algo vienen, pero les falta personal si se tienen en cuenta todas las necesidades que tiene la ciudad”. María José Tarancón lamenta, sin embargo, que “se está exigiendo que se arreglen las grietas desde hace años y aún no han hecho nada".

En el foso han crecido todo tipo de plantas y ahora, por Semana Santa, hacen como que limpian, pero todo está muy sucio Carmen Martínez — Vecina de Santa Cruz

Por otra parte, muchos de los vecinos señalan, además de “la suciedad, el botellón y el ruido de los turistas”, la preocupación por el foso, que “lleva ya años y no lo han arreglado”, dice Dolores Jover. Carmen Martínez recuerda que en ese espacio “han crecido todo tipo de plantas y ahora, por Semana Santa, hacen como que limpian, pero todo está muy sucio, y lo estará más cuando acaben estas fechas”, advierte.

El barrio está dejado de la mano de dios, y hasta que no ocurra algo grave no parece que vayan a arreglar nada Joaquín Gangoso — Presidente de la asociación de vecinos Laderas del Benacantil

El dirigente vecinal, Joaquín Gangoso, presidente de la asociación Laderas del Benacantil, resume la situación recordando que “el barrio está dejado de la mano de dios, y hasta que no ocurra algo grave no parece que vayan a arreglar nada”. Según él, las grietas en los muros es “solo una cosa más de las muchas que hay que arreglar en el barrio”.