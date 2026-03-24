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Los profesores imparten clases con chalecos y camisetas contra la precariedad laboral en otra jornada de protestas en Alicante

La movilización de docentes coge fuerza en la provincia a las puertas de la próxima huelga educativa convocada el próximo martes, 31 de marzo

Los profesores de Alicante se movilizan frente a los centros para reclamar mejores condiciones laborales

Los profesores de Alicante se movilizan frente a los centros para reclamar mejores condiciones laborales

Los profesores de Alicante se movilizan frente a los centros para reclamar mejores condiciones laborales / Alex Domínguez

A. Fajardo

A. Fajardo

Con chalecos con el lema "docent treballant en precari" o camisetas verdes en defensa de la "escuela pública de todos y para todos". Así están impartiendo clase los profesores de la provincia de Alicante en una nueva jornada de protestas para reivindicar a la Conselleria de Educación mejoras laborales.

La movilización de los docentes se ha visto intensificada esta semana a las puertas de la huelga convocada el próximo martes, 31 de marzo. Un parón que afectará a los colegios e institutos de toda la Comunidad y que tanto sindicatos, como el más de centenar de asambleas de docentes, han decidido mantener en pie pese a la primera reunión prevista para este jueves con el departamento autonómico para comenzar a negociar la subida de salarios, la bajada de ratios y el refuerzo del personal, entre otras reivindicaciones.

Protesta de profesores y alumnos del colegio Mediterráneo y La Almadraba de Alicante

Protesta de profesores y alumnos del colegio Mediterráneo y La Almadraba de Alicante / Alex Domínguez

Docentes de distintos puntos del territorio alicantino se han concentrado a primera hora de la mañana en las inmediaciones de los centros educativos y para la hora del patio hay más protestas convocadas. Pitadas, tamborradas y pancartas han protagonizado la movilización de la zona de playas de Alicante, donde se han sumado varios colegios como El Mediterráneo La Almadrababa, cuya comunidad educativa ha marchado hasta el IES Radio Exterior. "Invertir en educación sale caro, la ignorancia mucho más" y "Más alumnos, pero menos recursos" han sido algunos de los mensajes con los que los docentes han denunciado el día a día en las aulas de la provincia, marcado por el aumento constante del alumnado, las clases al límite o fuera de su capacidad y la diversidad de escolares tanto con dificultades de aprendizaje.

Profesores del instituto Sixto Marco de Elche imparten clase con chalecos en señal de protesta

Profesores del instituto Sixto Marco de Elche imparten clase con chalecos en señal de protesta / INFORMACIÓN

Las demandas

La Asamblea de Docentes del País Valencià ha decidido seguir adelante con la movilización hasta que la Conselleria de Educación atienda sus demandas. Las reivindicaciones del profesorado pasan por la recuperación de las plantillas docentes, la reducción de la carga burocrática, condiciones dignas para los profesionales especialistas, así como la existencia de una unidad de enfermería en cada centro. Los docentes también exigen a la conselleria que se reconozca el derecho a días de asuntos propios, puesto que, según denuncian, la comunidad es una de las pocas autonomías que no lo contempla. Otras de las demandas son la mejora salarial, la cual critican que lleva sin realizarse 18 años, la bajada de las ratios en las aulas, el blindaje del valenciano en la enseñanza y la mejora de condiciones para el personal interino.

Una pancarta de docentes de Alicante reclamando inversión en educación, este martes

Una pancarta de docentes de Alicante reclamando inversión en educación, este martes / Alex Domínguez

Reclaman subida salarial, más personal, menos burocracia y bajada de ratios

Desde la Asamblea señalan que el profesorado está decidido a mantener la movilización y a dar pasos hacia acciones más contundentes en las próximas semanas. En este sentido, ya se está trabajando en la organización colectiva del profesorado para preparar futuras jornadas de huelga y otras iniciativas de presión que permitan visibilizar el malestar existente en los centros educativos públicos. De hecho, hay profesores que ya planean celebrar encierros en los centros y parar las clases en mayo, lo que impediría evaluar a los alumnos en el último trimestre.

Los profesores planean "medidas más contundentes" para presionar por sus demandas laborales

Profesores del IES Radio Exterior, en una concentración a las puertas del centro, este martes

Profesores del IES Radio Exterior, en una concentración a las puertas del centro, este martes / INFORMACIÓN

Exigen compromisos reales

La Asamblea de Docentes del País Valencià subraya que la reunión prevista para el día 26 de marzo por la Conselleria de Educación para abrir una negociación con el profesorado, supondrá, en ningún caso, la paralización del proceso de movilización. El profesorado considera “que el diálogo debe ir acompañado de compromisos reales y avances concretos, por lo que mantendrá activas sus reivindicaciones hasta que se produzcan cambios efectivos”.

Noticias relacionadas y más

Las docentes y los docentes insisten en que este proceso nace desde la base, desde los propios centros educativos y desde la coordinación de asambleas repartidas por todo el territorio. "La red de asambleas continuará reuniéndose y organizándose en las próximas semanas para fortalecer la respuesta colectiva del profesorado y defender una educación pública digna, con condiciones laborales y educativas a la altura de lo que merece la sociedad", han concluido.

Protesta de profesores en el IES Leonardo Da Vinci de Alicante

Protesta de profesores en el IES Leonardo Da Vinci de Alicante

Protesta de profesores en el IES Leonardo Da Vinci de Alicante / INFORMACIÓN

La Hermandad Obrera de Acción Católica respalda la huelga educativa

Las tres diócesis de la Hermandad Obrera de Acción Católica (Segorbe-Castellón, Valencia y Alicante) de la Comunidad Valenciana, como movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos, han dado su respaldo a la huelga educativa en la enseñanza pública.

"Nos preocupa que se normalicen ratios altas en nombre de una inclusión que no está siendo real, la sobrecarga de papeles que nos dejan ver los rostros y preocupaciones de los alumnos, y los espacios que cada vez son menos propicios para una educación de calidad. Porque detrás de todo eso hay desgaste, hay frustración y, al final, hay menos oportunidades para quienes más necesitan de la escuela pública", han expresado en un comunicado.

Las comisiones diocesanas han animado a la Conselleria de Educación "al diálogo, a asumir responsabilidades y a buscar soluciones reales" ante las demandas del profesorado.

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