La Aemet señala el contraste en Alicante: amanecer de invierno y tarde suave en la provincia

La provincia de Alicante afronta este martes, 24 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad en general, pero con algunos matices que condicionarán el tiempo a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un escenario con presencia de brumas y posibles bancos de niebla a primeras horas, especialmente en zonas del interior, que darán paso a una evolución más variable conforme avance la jornada.

Tras varios días con predominio del sol, el ambiente seguirá siendo en líneas generales tranquilo, aunque con intervalos de nubes de evolución diurna que aparecerán durante la tarde en el interior de la provincia, sin precipitaciones previstas.

En cuanto a las temperaturas, apenas experimentan cambios respecto a jornadas anteriores, si bien las máximas tenderán a subir ligeramente en la mitad norte, manteniéndose más estables en el resto del territorio.

El viento soplará flojo del nordeste, con algunos intervalos de mayor intensidad en el litoral durante las horas centrales del día. A partir de la tarde tenderá a imponerse la componente este, manteniendo en general un régimen de vientos suaves que no alterarán en exceso la sensación térmica.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada será estable y mayoritariamente soleada, con cielos despejados durante buena parte del día y sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que alcanzarán los 17, en una jornada sin grandes cambios térmicos.

El viento soplará flojo de componente este y sureste durante la mañana, girando a nordeste en algunos momentos, con rachas en general suaves que no tendrán especial incidencia en el ambiente.

El tiempo en Elche

En Elche, la jornada estará marcada por el predominio del sol, con cielos despejados durante prácticamente todo el día y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que alcanzarán los 18, en línea con un ambiente suave durante las horas centrales.

El viento soplará flojo de componente este, con algunos intervalos más intensos durante la mañana, aunque sin alcanzar valores destacados, dejando una jornada tranquila en el litoral sur.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el martes estará dominado por el sol, con cielos despejados durante toda la jornada y ausencia total de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que alcanzarán los 17, en un ambiente suave y agradable durante el día.

El viento será flojo y variable, con predominio de la componente este en algunos momentos, sin rachas destacadas, lo que contribuirá a una sensación de estabilidad en todo el litoral.teriores.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada será estable y soleada, con cielos despejados durante todo el día y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán suaves en las horas centrales, con máximas en torno a los 17 grados, pero el ambiente será frío a primera hora. Aunque los termómetros marcarán una mínima de unos 3 grados, la sensación térmica podrá descender hasta cerca de 1 grado, dejando un inicio de jornada claramente invernal.

El viento soplará flojo de componente sureste, sin rachas destacadas, lo que permitirá que el frío sea más notable durante las primeras horas antes de la subida térmica del mediodía.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada se mantendrá estable, con predominio de cielos poco nubosos durante el día y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas serán suaves, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que alcanzarán los 17, en línea con un ambiente agradable en las horas centrales.

El viento soplará flojo de componente este y nordeste, con algunos intervalos moderados a lo largo del día, especialmente en el litoral, aunque sin rachas destacadas.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes estará marcado por la estabilidad, con cielos despejados durante prácticamente toda la jornada y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que alcanzarán los 19, en una jornada suave y con ambiente templado en las horas centrales.

El viento soplará flojo de componente este, con algunos intervalos moderados durante el día, aunque sin rachas destacadas, manteniendo la sensación de tiempo tranquilo en el conjunto del municipio.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada será estable y soleada, con cielos despejados durante todo el día y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas serán más frescas que en el litoral, con mínimas en torno a los 5 grados y máximas que alcanzarán los 16, en un ambiente suave durante el día pero frío a primera y última hora.

La sensación térmica volverá a ser protagonista al amanecer, ya que podrá descender hasta los 4 grados, reforzando ese ambiente invernal en las primeras horas. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte y este, sin rachas destacadas, lo que favorecerá la estabilidad durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el martes estará marcado por la estabilidad, con cielos poco nubosos durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 17, en línea con un ambiente agradable durante el día.

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El viento soplará flojo de componente nordeste y este, con algunos intervalos moderados a lo largo de la jornada, especialmente en el litoral, sin rachas destacadas y con un estado del mar tranquilo.