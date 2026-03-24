"No llegamos a fin de mes": trabajadores sociales de Alicante reclaman al Consell que les abone la deuda

Las trabajadoras, pues son mujeres en un 95 %, y trabajadores de diez centros de mayores, menores y discapacidad de distintos puntos de la provincia, han protestado de nuevo este martes, esta vez ante los servicios territoriales de la Conselleria de Servicios Sociales en Alicante, ante una situación de impagos que afecta gravemente a sus condiciones de vida. "No llegamos a fin de mes", coinciden, por lo que muchas se ven obligadas a pedir que les presten dinero. Los afectados arrastran retrasos de entre tres y ocho meses en el cobro de las denominadas “nominillas”, es decir, los complementos salariales correspondientes a noches, festivos y otros pluses.

Aunque recientemente se han abonado algunas nóminas pendientes, como las de diciembre y la paga extraordinaria, con cantidades que superaban los 4.000 euros, sigue sin resolverse el pago de estos conceptos, que suponen una media de entre 1.300 y 1.500 euros de deuda por persona.

Esta situación afecta a entre 100 y 150 trabajadores y trabajadoras de centros de mayores, menores y diversidad funcional, siendo especialmente significativa en la provincia de Alicante. Se trata, además, de un sector altamente feminizado, donde alrededor del 95% del personal de atención directa son mujeres con salarios base cercanos a los 1.300 euros. La falta de estos complementos supone un perjuicio económico importante.

Nueva concentración en Alicante por el impago de nóminas a trabajadores de residencias y centros asistenciales / Pilar Cortés

Desde las organizaciones sindicales convocantes (UGT, CSIF, Intersindical y CC OO) denuncian que la administración autonómica no ha ofrecido soluciones efectivas, limitándose a justificar los retrasos con problemas técnicos o administrativos.

Desde la conselleria replican que la totalidad de las nóminas están abonadas sin excepción y sin retrasos. "Respecto a las nominillas, la dirección territorial ha mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores a los que se les informó de la regularización en la nómina de marzo de los atrasos. Está previsto abonar febrero y si surge alguna incidencia se resolverá a la mayor brevedad posible".

El alcalde de Villena asiste a la protesta para reclamar la apertura del nuevo módulo de la residencia Peña Rubia

Atención directa

"No cobramos noches, no cobramos festivos desde hace meses y esto afecta a la gran mayoría de personas de atención directa, sobre todo mujeres, que no pueden llegar ni al final de mes porque no cobran lo que hacen. Desde conselleria nos dicen mentirijillas, como que los sistemas operativos informáticos ancestrales", ha apuntado Jerónimo Martínez Rubio, coordinador de CC OO del País Valenciano.

Ante esta situación, los trabajadores han llevado a cabo diversas movilizaciones y protestas, tanto en los propios centros como en concentraciones más amplias. Reclaman el pago inmediato de las cantidades adeudadas y la adopción de medidas estructurales que eviten que estos impagos vuelvan a producirse.

No cobramos noches, no cobramos festivos desde hace meses y esto afecta a la gran mayoría de personas de atención directa Jerónimo Martínez Rubio — CC OO

Javier Puyuelo, responsable del sector autonómico de CSIF Alicante, añade que trata de una problemática que se repite desde hace más de 15 años sin que se haya solucionado de forma definitiva. "Aquí tenemos a una parte de las trabajadoras. No cobran los pluses y complementos. Hay un retraso entre tres y ocho meses. Pensando que la mayoría está cobrando en torno a 1.300 euros, que no les paguen 200 o 300 al mes es mucha tela. Van pidiendo dinero por ahí. Dejan el paro para trabajar 21 días, no les pagan, pasan los meses y lo pasan mal. Por eso estamos aquí con ellos".

Pensando que la mayoría está cobrando en torno a 1.300 euros, que no les paguen 200 o 300 al mes es mucha tela Javier Puyuelo — CSIF

Peña Rubia

Desde el ámbito municipal también se han alzado voces de apoyo a las reivindicaciones. El alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, ha acudido a la movilización instando a la administración autonómica a abonar las cantidades pendientes y a reforzar las plantillas, especialmente en centros como el de Peñarrubia, donde existe un módulo nuevo ya construido que permanece cerrado por falta de personal, pese a la demanda existente.

Lo que no tiene ese sentido es que se haga una ampliación de la residencia y se quede enterrada aludiendo a que falta personal Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

"La Generalitat ha hecho una inversión importantísima en el centro de Peña Rubia que acabó hace 5 o 6 meses, auspiciada por el anterior gobierno del Botànic. Desde el Ayuntamiento exigimos a la conselleria que se dote del personal necesario para que los usuarios estén en las mejores en las mejores condiciones. Lo que no tiene ese sentido es que se haga una ampliación y se quede enterrada aludiendo a que falta personal".

Sobrecarga

Durante la concentración, se ha puesto de manifiesto la sobrecarga de trabajo que sufren tanto el personal de atención directa como el administrativo, especialmente en una provincia con un elevado número de centros de dependencia. Esta falta de recursos y la presión derivada de incidencias ajenas a su gestión están generando una situación laboral cada vez más insostenible.

Ha habido una degradación total en toda la Comunidad de los servicios sociales, especialmente en la provincia de Alicante Mayte García — Diputada del PSPV

Asimismo, ha asistido la diputada en las Cortes Valenciana Mayte García (PSPV), quien afirma que "ha habido una degradación total en toda la Comunidad Valenciana de los servicios sociales, especialmente en la provincia de Alicante, donde hay cinco residencias de mayores, tres de menores y dos de discapacitados. No solamente no les pagan a los trabajadores, no hacen sustituciones ni amplían la plantilla, no reducen ratios, la degradación afecta ya la calidad de vida de los usuarios", ha concluido.