Tráfico en Alicante hoy: un accidente complica la A-70 con retenciones en varios tramos en plena hora punta
Un siniestro en a la altura de Villafranqueza y retenciones en la zona de Fontcalent afectan a la A-70, mientras la DGT contabiliza 30 incidencias activas en la provincia alicantina
La provincia de Alicante arranca este martes 24 de marzo con complicaciones en carretera, con 30 incidencias activas en 13 vías y problemas destacados en la A-70, donde coinciden un accidente y retenciones de varios kilómetros en el entorno de la ciudad, según la última actualización de la DGT a las 09:10 horas.
El tráfico en Alicante presenta una mañana marcada por las complicaciones en uno de sus principales ejes viarios. La A-70 concentra a esta hora los mayores problemas, con un accidente y retenciones en distintos puntos de la circunvalación.
En concreto, desde las 09:01 horas se registra circulación irregular en la A-70 entre los kilómetros 17 y 14,83, a la altura de Fontcalent, en sentido hacia Valencia, un tramo clave en los accesos a la ciudad.
A esta incidencia se suma un accidente en la A-70 en la zona de Villafranqueza, en el kilómetro 12,963, notificado a las 08:41 horas, que mantiene un obstáculo fijo en la calzada y complica aún más la circulación en la zona.
Varios accidentes en la provincia de Alicante
Más allá de la A-70, la mañana deja otros accidentes activos en diferentes puntos de la provincia. Destacan los siniestros en la CV-70 en Benidorm (km 48,456) y en la CV-820 en el Moralet (km 1,846) en dirección hacia Agost, ambos con obstáculos en la vía.
También se mantiene un accidente desde la noche anterior en la CV-795 en Alcoy (km 1,873), así como otras incidencias en la N-340 a su paso por Alcoy, que siguen afectando a la circulación.
Obras y cortes que condicionan el tráfico
El parte de la DGT recoge además múltiples afecciones por obras, algunas de ellas de especial relevancia.
Destaca el corte total de la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, una de las incidencias más graves actualmente en la red provincial y que se mantendrá hasta el 27 de marzo.
También continúan los trabajos en la N-332 en Guardamar del Segura, con el carril izquierdo cerrado, y en la A-7 en La Estación, así como en la A-79 en El Bacarot, donde hay afecciones en cruces.
En la AP-7, siguen las obras en el entorno de Calp y l’Olla, con carriles cerrados en los túneles, y se mantiene el corte total entre Agost y La Alcoraya, una de las actuaciones más prolongadas.
Obstáculos y circulación irregular en varias vías
Además de los accidentes y las obras, el parte incluye varios obstáculos fijos en carreteras como la CV-70 en La Nucía, la A-33 en La Encina o la AP-7 en Coveta Fumá, donde hay estrechamiento de carril.
El conjunto de incidencias dibuja un escenario de tráfico irregular en buena parte de la provincia, especialmente en los accesos a Alicante y en las vías del litoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet alerta de cambios en Alicante: viento, chubascos y sensación térmica de sólo 3 grados en la provincia
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 y retenciones en la A-70 a su paso por la ciudad con 42 incidencias activas
- Localizan quemado el coche del alicantino desaparecido
- El Consell eliminará el Bachillerato de Artes en los institutos de Alicante con baja demanda el próximo curso
- La Galia de la Huerta de Alicante convertida en museo: así es una joya asediada por el ladrillo y el asfalto
- Alicante avanza hacia un futuro más sostenible gracias al contenedor marrón
- La segunda mascletà del año en Alicante llegará este domingo con humo azul y un terremoto “de ida y vuelta”
- El Corte Inglés de Maisonnave estrena un renovado espacio de complementos premium