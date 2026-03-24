Tráfico en Alicante hoy: un accidente complica la A-70 con retenciones en varios tramos en plena hora punta

La provincia de Alicante arranca este martes 24 de marzo con complicaciones en carretera, con 30 incidencias activas en 13 vías y problemas destacados en la A-70, donde coinciden un accidente y retenciones de varios kilómetros en el entorno de la ciudad, según la última actualización de la DGT a las 09:10 horas.

El tráfico en Alicante presenta una mañana marcada por las complicaciones en uno de sus principales ejes viarios. La A-70 concentra a esta hora los mayores problemas, con un accidente y retenciones en distintos puntos de la circunvalación.

En concreto, desde las 09:01 horas se registra circulación irregular en la A-70 entre los kilómetros 17 y 14,83, a la altura de Fontcalent, en sentido hacia Valencia, un tramo clave en los accesos a la ciudad.

A esta incidencia se suma un accidente en la A-70 en la zona de Villafranqueza, en el kilómetro 12,963, notificado a las 08:41 horas, que mantiene un obstáculo fijo en la calzada y complica aún más la circulación en la zona.

Varios accidentes en la provincia de Alicante

Más allá de la A-70, la mañana deja otros accidentes activos en diferentes puntos de la provincia. Destacan los siniestros en la CV-70 en Benidorm (km 48,456) y en la CV-820 en el Moralet (km 1,846) en dirección hacia Agost, ambos con obstáculos en la vía.

También se mantiene un accidente desde la noche anterior en la CV-795 en Alcoy (km 1,873), así como otras incidencias en la N-340 a su paso por Alcoy, que siguen afectando a la circulación.

Obras y cortes que condicionan el tráfico

El parte de la DGT recoge además múltiples afecciones por obras, algunas de ellas de especial relevancia.

Destaca el corte total de la CV-715 entre Tàrbena y Parcent, una de las incidencias más graves actualmente en la red provincial y que se mantendrá hasta el 27 de marzo.

También continúan los trabajos en la N-332 en Guardamar del Segura, con el carril izquierdo cerrado, y en la A-7 en La Estación, así como en la A-79 en El Bacarot, donde hay afecciones en cruces.

En la AP-7, siguen las obras en el entorno de Calp y l’Olla, con carriles cerrados en los túneles, y se mantiene el corte total entre Agost y La Alcoraya, una de las actuaciones más prolongadas.

Obstáculos y circulación irregular en varias vías

Además de los accidentes y las obras, el parte incluye varios obstáculos fijos en carreteras como la CV-70 en La Nucía, la A-33 en La Encina o la AP-7 en Coveta Fumá, donde hay estrechamiento de carril.

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El conjunto de incidencias dibuja un escenario de tráfico irregular en buena parte de la provincia, especialmente en los accesos a Alicante y en las vías del litoral.