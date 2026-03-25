La Aemet avisa: los termómetros se vuelven locos en Alicante este miércoles

La provincia de Alicante afronta este miércoles, 25 de marzo, una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, en un nuevo giro del tiempo tras el frío de primera hora registrado en días anteriores. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ambiente más templado, especialmente durante las horas centrales del día.

El cielo presentará intervalos de nubes altas, en un contexto de estabilidad general y sin precipitaciones previstas, lo que permitirá que el sol siga teniendo protagonismo a lo largo de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas irán en ascenso, aunque será durante el día cuando más se note el cambio. En el interior de la provincia, este aumento podrá ser localmente notable, dejando un ambiente más suave e incluso cálido en algunos puntos.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana, tendiendo a componente sur y este en las horas centrales, sin rachas destacadas y con escasa incidencia en la sensación térmica.

Este cambio de tendencia en Alicante contrasta con la situación en el norte de la Comunidad Valenciana, donde la Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en Castellón. En el interior norte se esperan rachas de hasta 100 km/h, que podrían alcanzar puntualmente los 120 km/h a últimas horas del día, mientras que en el litoral norte las rachas podrían llegar a los 90 km/h, en un episodio de viento intenso que se prolongará durante la tarde y la noche.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada estará marcada por la estabilidad, con intervalos de nubes altas y amplios periodos de sol a lo largo del día, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 20, dejando un ambiente más templado que en jornadas anteriores.

El viento soplará flojo durante la mañana, con predominio de la componente sur y sureste en las horas centrales, sin rachas destacadas, lo que favorecerá una sensación térmica agradable durante todo el día.

El tiempo en Elche

En Elche, el miércoles estará dominado por el sol, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, sin precipitaciones a lo largo de la jornada.

Las temperaturas subirán de forma clara, especialmente durante el día. Las mínimas se situarán en torno a los 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 22, dejando un ambiente más cálido en las horas centrales.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y sureste durante el día, sin rachas destacadas, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable y plenamente primaveral.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada será estable, con predominio de cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17, sin grandes cambios respecto a días anteriores.

El viento soplará flojo de componente sur durante buena parte del día, con algunos intervalos moderados en las horas centrales, sin rachas destacadas y con un ambiente en general tranquilo en el litoral.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada estará marcada por la estabilidad y el predominio del sol, con algunos intervalos de nubes altas y sin precipitaciones.

Las temperaturas experimentan un ascenso notable, especialmente durante el día. Las mínimas se situarán en torno a los 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 23, lo que supone un cambio claro respecto a jornadas anteriores.

A primera hora aún se notará el frío, con una sensación térmica que podrá descender hasta los 2 grados, pero el ambiente se suavizará rápidamente conforme avance el día, dejando una tarde claramente más templada.

El viento soplará flojo y variable, sin rachas destacadas, lo que favorecerá ese ascenso térmico en el interior de la provincia.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada se mantendrá estable, con predominio de cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que alcanzarán los 19, dejando un ambiente suave y agradable durante el día.

El viento soplará flojo de componente sur, con algunos intervalos moderados en las horas centrales que podrán dejar rachas algo más intensas en zonas expuestas del litoral, sin incidencia destacada.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el miércoles estará marcado por la estabilidad, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas a lo largo del día, sin precipitaciones.

Las temperaturas experimentan un ascenso notable, especialmente en las horas centrales. Las mínimas se situarán en torno a los 7 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 24, dejando un ambiente claramente más cálido y primaveral.

A primera hora aún se notará el fresco, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 5 grados, pero el aumento térmico será rápido conforme avance la jornada.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y este durante el día, sin rachas destacadas, favoreciendo esa subida de temperaturas en el conjunto del municipio.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada será estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, sin precipitaciones a lo largo del día.

Las temperaturas experimentan un ascenso claro respecto a jornadas anteriores. Las mínimas se situarán en torno a los 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 21, dejando un ambiente más templado en las horas centrales.

A primera hora aún se notará el frío, con una sensación térmica que podrá descender hasta los 3 grados, pero el ascenso será progresivo a lo largo del día, con una tarde más agradable.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur y este en las horas centrales, sin rachas destacadas, lo que favorecerá la estabilidad y el aumento de las temperaturas en el interior.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas experimentan un ascenso moderado, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que alcanzarán los 21, dejando un ambiente suave y agradable durante el día.

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El viento soplará flojo de componente sur y este, con algunos intervalos moderados en las horas centrales, sin rachas destacadas y con un estado del mar tranquilo en el litoral.