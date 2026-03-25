Alicante renuncia a una subvención de 12.500 euros para colonias felinas al no poder justificarla en plazo

El Ayuntamiento de Alicante ha renunciado a una subvención de 12.500 euros concedida por la Diputación para programas de esterilización de colonias urbanas de gatos al no poder justificarla dentro del plazo exigido. Así lo reconoce la propia administración local en un escrito en el que atribuye esa renuncia a la dilatación en la tramitación del contrato vinculado a ese servicio.

La ayuda, correspondiente a la anualidad de 2025, había sido concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante del 30 de julio del pasado año. Su destino era impulsar el servicio de captura, esterilización y retorno de gatos de colonias callejeras en el municipio de Alicante, con la previsión de esterilizar y poner microchip a 200 animales.

El Ayuntamiento explica que optó por promover la contratación de ese servicio, pero admite que “debido a la dilatación en la tramitación del contrato” no puede ajustarse a lo establecido en la base séptima de la convocatoria. A partir de ahí, comunica la renuncia a la subvención al no poder presentar la documentación exigida para su justificación dentro del plazo marcado.

Protectora

La administración municipal señala que sí se han esterilizado, desparasitado y microchipado animales, tanto al amparo de ese contrato como con las actuaciones realizadas durante todo el año en el Centro de Rescate de Animales del Bacarot, gestionado por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Es decir, la renuncia no implica que no se hayan desarrollado actuaciones sobre colonias felinas, sino que esas actuaciones no han podido encajarse y justificarse en tiempo y forma conforme a las bases de la ayuda provincial.

La pérdida de esa financiación ha sido denunciada este miércoles por el grupo municipal socialista. El concejal Emilio Ruiz ha cargado contra el gobierno de Luis Barcala al considerar que el caso evidencia “la falta de planificación” del ejecutivo local y su “incumplimiento de las obligaciones en bienestar animal”. Según el edil, resulta “inadmisible perder financiación pública por la incapacidad para sacar a tiempo el contrato”.

Bienestar

Ruiz enmarca además este episodio en una crítica más amplia a la política municipal sobre bienestar animal. El concejal sostiene que Alicante sigue sin contar con un plan estable de control de colonias felinas y defiende que son las asociaciones y el voluntariado quienes están sosteniendo en buena parte esta realidad sin suficiente respaldo del Ayuntamiento. Esa es la lectura política que hace el PSOE a partir de una renuncia que queda expresamente vinculada al retraso en la tramitación administrativa.

Por un lado, el equipo de gobierno reconoce que no ha podido cumplir en plazo con los requisitos de justificación de una ayuda ya concedida para colonias felinas. Por otro, el propio escrito subraya que sí se han desarrollado esterilizaciones y otras actuaciones sobre animales durante el periodo afectado. La cuestión, por tanto, no es la inexistencia de actividad, sino la incapacidad para ajustarla a los plazos y exigencias formales que marcaba la convocatoria de la Diputación.