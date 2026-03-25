La avalancha de nuevos alumnos en un instituto de Alicante masifica las aulas y dispara los conflictos

Aulas de Secundaria con más de una treintena de alumnos y cada semana escolarizando entre cuatro y cinco estudiantes nuevos a estas alturas del curso. Es la complicada situación que vive el IES Virgen del Remedio de Alicante, donde la masificación, una de las problemáticas que más denuncian los docentes de la provincia en sus movilizaciones, se ha convertido en un auténtico obstáculo para impartir clase y atender al alumnado.

Sin embargo, este no es el único escollo que se da en este instituto público de la Zona Norte de Alicante. Cuando sus profesores acaban de dar clase tienen que salir corriendo al IES contiguo, el Leonardo Da Vinci, para enseñar a 200 alumnos más, que desde este curso han pasado a formar parte del Virgen del Remedio porque el otro centro imparte exclusivamente Formación Profesional. Como consecuencia de ello, las clases tienen que ser más cortas. Y por si fuera poco, los conflictos y los expedientes disciplinarios se han multiplicado desde septiembre.

"La Zona Norte necesita al menos un nuevo instituto y de forma urgente", afirma Raquel Monge, la presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos del centro (Ampa), quien traslada la preocupación de las familias ante el agravio que ha sufrido este instituto alicantino al tener que asumir al alumnado del otro centro. "Somos dos institutos en uno y esto nos ha pesado en todo, hasta en la convivencia", asegura.

Somos dos institutos en uno y esto nos ha pesado en todo, hasta en la convivencia Raquel Monge — Presidenta del Ampa del IES Virgen del Remedio

Un aula de Secundaria del IES Virgen del Remedio, hasta arriba de alumnos / Alex Domínguez

La matrícula sobrevenida ha tenido un claro impacto en estas instalaciones educativas, donde la diversidad de nacionalidades de su alumnado, la vulnerabilidad y la dificultad de muchos para comprender el idioma son circunstancias muy extendidas. En cifras, un total de 97 alumnos han sido matriculados en la ESO fuera de plazo, llegados en su mayoría del extranjero. A ellos se suman otros 44 más que han entrado en Bachillerato. La realidad es impactante en una ciudad donde ya se han acogido (hasta principios de este mes) a más de 2.500 alumnos con el curso iniciado.

Este aluvión de nuevos estudiantes tiene desbordado a un centro donde en enero ya no había posibilidad de crear más plazas. Sin embargo, la orden recibida por parte de la Administración autonómica es que las ratios pueden sobrepasarse en un 15 %, por lo que la admisión nuevos alumnos sigue produciéndose.

El centro alicantino ha acogido a más de 130 nuevos alumnos con el curso ya empezado

Alumnado del IES Virgen del Remedio en una clase, esta semana / ALEX DOMINGUEZ

200 expedientes disciplinarios

Otro de los alarmantes datos que han sido trasladados al consejo escolar es que el instituto lleva ya abiertos 200 expedientes disciplinarios desde septiembre, frente a los 150 que registró el pasado curso. Además, el centro ha realizado 45 notificaciones a la Conselleria de Educación por casos graves relacionados con hurtos, autolesiones, enfrentamientos, amenazas, peleas, maltrato infantil y uso inadecuado de los móviles y redes sociales. Toda esta problemática la achacan a la saturación que sufren las aulas y a la falta de suficiente personal para hacer frente a la compleja realidad social de esta zona de la ciudad.

Las familias de los alumnos han lamentado que la falta de soluciones de la Conselleria de Educación han acabado convirtiendo a este instituto en un gueto, donde además, el deterioro de las instalaciones educativas contribuye todavía más a esta sensación de abandono. El centro lleva una década a la espera de una renovación total que pasa por tirar abajo el antiguo edificio para levantar uno nuevo. Tras numerosos anuncios, el último plazo que ha dado el Ayuntamiento para licitar el proyecto para construir un nuevo Virgen del Remedio es 2027.