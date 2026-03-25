The Champions Burger vuelve a Alicante: fechas, ubicación y todo lo que debes saber
El evento estará inspirado en la NFL y tendrá estética envolvente, túneles de acceso y actividades interactivas ambientadas en la liga de fútbol americano
The Champions Burger regresa a Alicante con la ruta 'The Big Game', un evento que fusiona experiencia gastronómica con entretenimiento en la búsqueda de la mejor hamburguesa de España. Esta nueva edición se celebrará del 26 de marzo al 6 de abril en Playa de San Juan (Av. de la Costa Blanca 168), espacio que se convertirá durante esos días en un campo de fútbol americano al aire libre. Y es que esta edición emulará la estética de los grandes partidos de la NFL en un partido prácticamente sin intermedios: el horario del festival de la hamburguesa será de lunes a domingo de 12.00 horas hasta las 00.00 horas.
'The Big Game'
Bajo el título "The Big Game", los visitantes la nueva edición del festival de hamburguesas vivirán una auténtica inmersión en la liga profesional de fútbol americano mediante un montaje donde predominarán los colores de la NFL y una escenografía inmersiva: iluminación envolvente, túneles de acceso, sonido, actividades interactivas... y, en el centro de todo, los foodtrucks con hamburguesas gourmet.
Restaurantes de todo el país
Foodtrucks llegadas de todas partes de España aparcarán durante unos días en la sede alicantina. The VicBros Burger (ganadores de la pasada edición en Alicante) se presentan con "Gladiadora"; Circo con "Six-Seven"; Smokky BBQ con "Briscket Touchdown" y Smash The Burguer con "Jungle Monster" son las hamburguesas alicantinas que competirán en casa. Más allá de la terreta, youtubers como Joe Burger trará su propuesta con su hamburguesería Moflete.
El restaurante cordobés Nolito´s, triples ganadores el pasado año con su famosa 'Diamante Azul', también estarán presentes. De la Comunidad Valenciana participarán también foodtrucks de los restaurantes Tarantín Chiflado ("La Bichota pro Max"), Soul ("Notorius 2.0") y Muralla ("Goat").
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