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El colegio alicantino que aborda el cambio climático con un juego de cartas que avala la ONU

Alumnos de 4º de Primaria del centro público La Aneja participan en el taller el Mural del Clima, con el que aprenden de forma lúdica cómo cuidar el planeta

Expertos que han participado en el taller

Expertos que han participado en el taller / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Mientras los líderes mundiales debaten el futuro del planeta, en las aulas de 4º de Primaria del colegio La Aneja de Alicante lala aneja se libra con cartas, dibujos y mucha inteligencia colectiva.

El alumnado ha participado en el taller internacional el Mural del Clima, una innovadora herramienta divulgativa avalada por la ONU para dar a conocer las causas y consecuencias del cambio climático.

El taller no es una clase magistral, sino un juego de cartas basado estrictamente en informes del IPCC (el panel de expertos climáticos de la ONU) donde se explican conceptos complejos como el efecto invernadero, el deshielo o la pérdida de la biodiversidad de una forma lúdica, colaborativa y reflexiva. Una manera lúdica de transformar a alumnos/as de 9 y 10 años en expertos en sostenibilidad a través del juego y la ciencia.

El Mural del Clima no es solo un taller, es un clic mental. "A esta edad, los niños tienen una capacidad de asombro y una lógica aplastante. Cuando ellos mismos conectan las piezas y ven cómo una acción humana afecta al océano o a los bosques, el compromiso que adquieren es real y duradero", explica la facilitadora del taller, Débora Pomata.

Un momento del taller en un aula

Un momento del taller en un aula / INFORMACIÓN

La jornada culminó con una de las partes más cruciales de la metodología: la fase de acción. Para aterrizar los conceptos aprendidos y mostrar soluciones tangibles en el entorno local, el taller contó con la participación de Jaime Aznar, director de Proyecto Lázaro.

Impacto positivo

Aznar compartió con los alumnos cómo la economía circular y la gestión responsable de los residuos textiles -pilar fundamental de su entidad- son herramientas clave para combatir la crisis climática. Su intervención permitió a los niños y niñas visualizar cómo pequeños gestos cotidianos, como el reciclaje de ropa, se transforman en un impacto positivo directo, cerrando el círculo entre la teoría científica y el compromiso ciudadano.

El CEIP Prácticas-La Aneja se sitúa a la vanguardia de la educación para el desarrollo sostenible, demostrando que es posible abordar la crisis climática sin caer en el alarmismo, sino desde la divulgación, el entendimiento, la transparencia, la colaboración y la acción constructiva.

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El taller está diseñado para adaptarse a diferentes niveles, siendo el formato junior (para niños de 10 a 13 años) uno de los más demandados por su alto valor didáctico y su capacidad para fomentar el trabajo en equipo.

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