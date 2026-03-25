La derivación a la privada y las listas de espera se cuelan en la protesta por un quinto médico en San Gabriel

La situación de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana continúa generando una profunda preocupación entre profesionales y ciudadanía hasta el punto de que problemas estructurales como las listas de espera han estado presentes entre las reivindicaciones de los vecinos de San Gabriel, que han vuelto a salir a las calles del barrio este miércoles por la tarde en demanda de un quinto médico para su consultorio, de un segundo pediatra y del traslado a las nuevas instalaciones prometidas.

A la movilización convocada un mes más por la asociación de vecinos se han sumado en esta ocasión varios representantes del colectivo Marea Blanca Comarcas del Sur, quienes han compartido información detallada sobre el progresivo deterioro que consideran viene sufriendo la sanidad pública. Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto "un problema cada vez más evidente: el incremento de derivaciones hacia centros privados, en paralelo al debilitamiento de los recursos del sistema público".

Falta de transparencia

Uno de los aspectos más preocupantes a los que han apuntado durante la protesta es la falta de transparencia en las listas de espera. Actualmente, muchos pacientes desconocen si están incluidos en dichas listas y, en caso afirmativo, en qué posición se encuentran, "un caos absoluto". Esta situación genera incertidumbre, indefensión y una evidente desprotección de los derechos de la ciudadanía.

A ello se suma la sobrecarga creciente en la Atención Primaria. En el caso del consultorio de San Gabriel, según ha explicado la presidenta vecinal, Paz Sotodosos, cada médica atiende a cerca de 1.700 pacientes, en su mayoría con edades superiores a los 50 años, lo que implica una mayor demanda asistencial y una complejidad añadida en el seguimiento de patologías crónicas. Este volumen de trabajo dificulta una atención adecuada y repercute directamente en la calidad del servicio.

Pilar Cortés

Alegaciones formales

Ante esta situación, se han presentado alegaciones formales a la administración sanitaria. Sin embargo, "la respuesta por parte de la Conselleria de Sanidad ha sido insuficiente, vaga y poco convincente", lo que ha incrementado la preocupación y el malestar entre los afectados.

"En la actualidad, estamos a la espera de la resolución del Síndic de Greuges" de la Comunidad Valenciana, cuya intervención resulta clave para evaluar las posibles irregularidades y exigir responsabilidades.

Nuevas acciones

Asimismo, se ha decidido convocar nuevas acciones reivindicativas el próximo mes de abril, tras la celebración de la Santa Faz, con el objetivo de denunciar públicamente la actitud pasiva y poco diligente de la Conselleria de Sanidad, que hasta el momento ha optado por eludir responsabilidades en lugar de abordar de forma decidida los problemas existentes. "Es vergonzosa la actitud de la administración echando balones fuera".

"La defensa de una sanidad pública, universal y de calidad exige compromiso, transparencia y una gestión responsable. Por ello, resulta imprescindible que las administraciones competentes actúen con urgencia para revertir esta situación y garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la ciudadanía", han concluido los colectivos participantes.